Más piscina que casa, así es el chalet a la venta en Orihuela con vistas a la Laguna Rosa
La casa tiene barbacoa, porche y un solárium
Orihuela es una de las ciudades más singulares de Alicante. Esta ciudad combina el encanto de su casco histórico monumental con sus zonas costeras, como Dehesa de Campoamor, La Zenia o Playa Flamenca, que atraen cada año a miles de residentes nacionales e internacionales.
La ciudad destaca por su patrimonio histórico y artístico, con iglesias, palacios y conventos que recuerdan su esplendor medieval y barroco. Pasear por el centro histórico es un viaje en el tiempo que conduce hasta la casa natal del poeta Miguel Hernández, uno de los mayores símbolos de la ciudad. Orihuela conserva una identidad muy arraigada, visible en sus tradiciones, sus fiestas y su gastronomía, pero al mismo tiempo es una localidad moderna y dinámica, con servicios de calidad y una amplia oferta educativa, sanitaria y cultural.
Uno de los grandes atractivos de vivir en Orihuela es su diversidad de entornos residenciales. En el interior, destacan zonas tranquilas con encanto, ideales para familias que buscan una vida más pausada y económica, rodeadas de huerta y montaña. En Orihuela Costa hay urbanizaciones modernas, con piscinas, zonas verdes, centros comerciales y acceso directo a algunas de las playas más valoradas del Mediterráneo, como Cala Capitán o La Glea.
Otro factor que impulsa el atractivo de la ciudad es su entorno natural y climático. Orihuela tiene buen clima durante todo el año y tiene muy cerca el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, que es uno de los sitios más bonitos para los amantes de la naturaleza, el senderismo y las actividades al aire libre.
Comprar casa en Orihuela
En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una casa con piscina y terraza en Orihuela, en Los Balcones. Esta vivienda tiene 168 metros cuadrados, dos habitaciones y un cuarto de baño.
La casa tiene piscina propia con ducha y jardín con barbacoa en una parcela de 370 metros cuadrados. Además, tiene zona de recreo, solárium privado con vistas a Torrevieja y a la Laguna Rosa, además de un sótano donde se puede hacer también otro apartamento o una sala de juegos. Tiene un trastero separado y espacio para un coche.
El precio de esta casa es de 275.500 euros.
