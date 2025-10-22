Casa rebajada en Alicante: un bungalow de casi 200 metros cuadrados con un pequeño oasis
El bungalow tiene tres habitaciones y tres terrazas para disfrutar al aire libre
Comprar una casa en Alicante siempre es una opción muy a tener en cuenta. La ciudad se encuentra entre una de las más demandadas para vivir por su excelente clima y calidad de vida. Si lo que te interesa es comprar una vivienda para alquilar, Alicante también es una opción perfecta ya que se trata de una ciudad turística que recibe visitantes los 365 días del año.
Uno de los barrios más antiguos de la ciudad es el de Tómbola, junto a la salida a la Universidad de Alicante y cerca de grandes establecimientos como Decathlon. Se trata de una zona a unos 20 minutos del centro que también ofrece la posibilidad de pasear al aire libre por la zona de Rabasa.
Comprar casa en Alicante
En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un bungalow de 196 metros cuadrados en el barrio de Tómbola. La casa tiene tres plantas y un sótano equipado con garaje y trastero.
El salón comedor es luminoso y cuenta con una cocina con lavandería y un pequeño baño también en la planta baja. En la planta superior hay tres habitaciones dobles con armarios empotrados y otros dos baños, uno en suite.
En la última planta hay una buhardilla con dos soláriums para tomar el sol o convertirlos en otra habitación, indica el anuncio.
La casa tiene carpintería interior en roble elegante y suelos cerámicos. Tiene aire acondicionado por conductos.
La parte exterior cuenta con un jardín privado de unos 30 metros cuadrados ideal para comer y cenar al aire libre.
El precio de esta casa era de 360.000 euros pero ahora está rebajado a 349.000 euros.
