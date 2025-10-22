Chollo a cinco minutos de la playa en Torrevieja: adosado con piscina y jardín privado por menos de 250.000 euros

Torrevieja es uno de los destinos más codiciados para quienes buscan comprar una casa cerca del Mediterráneo. Con un clima envidiable, un entorno natural privilegiado y una oferta inmobiliaria a tener en cuenta, Torrevieja combina el encanto del mar con todas las comodidades de una ciudad moderna.

El clima es uno de los mayores atractivos para comprar una vivienda en Torrevieja. Los inviernos suaves y los veranos calurosos hacen que la ciudad sea ideal tanto para vivir todo el año como para tener una segunda residencia. Las lagunas de La Mata y Torrevieja, declaradas parque natural, crean un microclima único.

Las playas de Torrevieja son otro de sus grandes tesoros. Desde la céntrica Playa del Cura hasta la extensa Playa de La Mata, cada rincón ofrece aguas limpias, paseos marítimos cuidados y una amplia oferta de ocio y restauración.

A diferencia de otros municipios costeros más estacionales, Torrevieja mantiene una intensa actividad durante los doce meses. Su oferta de comercios, centros médicos, colegios internacionales, restaurantes y zonas deportivas la convierte en una ciudad interesante para invertir. Además, está muy bien comunicada: a menos de 45 minutos del aeropuerto internacional de Alicante-Elche Miguel Hernández y con fácil acceso por carretera a ciudades como Murcia o Cartagena.

Comprar casa en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un chalet adosado en esquina tipo tríplex a cinco minutos en coche de la playa de Los Locos. Tiene orientación sur-este, por lo que tendrás sol durante todo el día.

La vivienda tiene 125 metros cuadrados, jardín privado de unos 100 metros cuadrados y piscina comunitaria. Cuenta con cuatro habitaciones y una buhardilla que se puede usar para teletrabajar o como habitación. Además tiene dos terrazas, cocina independiente y dos cuartos de baño.

Según el anuncio, “la casa fue construida en 1996 y ha sido reformada varias veces a lo largo de los años, incluyendo una nueva y amplia cocina independiente y un moderno baño con ducha en la primera planta. No está recién reformada, pero está en muy buen estado, ¡lista para entrar a vivir!”.

La ubicación de la vivienda, a unos 15 minutos andando del centro de Torrevieja, hace que haya todo tipo de servicios a disposición de la vivienda. El precio de la vivienda es de 253.000 euros.