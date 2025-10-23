Con más de 158 metros cuadrados, tres habitaciones y reformado: esta es la casa a la venta en el Garbinet de Alicante
La casa está amueblada y está cerca del centro comercial Gran Vía
Si quieres comprar una casa en Alicante debes estar atento a las ofertas que salgan en el mercado. La ciudad es una de las más buscadas para invertir en vivienda gracias a su calidad de vida que combina todos los servicios de una gran ciudad con un tiempo envidiable.
Tener la playa cerca es sin duda uno de los grandes atractivos de Alicante pero también lo es sus paseos, su gastronomía y sus fiestas.
Tanto para vivir en la ciudad como para comprar una segunda residencia o para alquilar, comprar una casa en Alicante es una buena inversión que hay que tener muy en cuenta.
Comprar casa en Alicante
En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso en el barrio de Garbinet, cerca de una estación de TRAM. La vivienda tiene 158 metros cuadrados, ha sido reformada íntegramente y está amueblado. Tiene un salón-comedor luminoso, tres dormitorios con armarios empotrados y dos baños.
Entre sus cualidades destaca el suelo de la tarima y el aire acondicionado. Se vende con plaza de garaje con espacio para un coche y dos motos.
El anuncio indica que el entorno es “tranquilo, rodeados de parques y áreas deportivas, y permite ir andando a los principales servicios y centros comerciales como Gran Vía, Leroy Merlin, Media Markt, Carrefour o Alcampo City.
El precio de la vivienda es de 300.000 euros.
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- Hércules CF - Atlético de Madrid B
- La queja de alumnos sin profesores de FP: 'Viajamos durante horas para asistir a dos clases sueltas
- Fallece José Luis Gisbert, referente del sector heladero alicantino y expresidente de IFA
- El ciberataque de Elche deja una catarata de intentos de ciberestafas a concejales y funcionarios, incluso de sextorsión