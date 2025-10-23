Con más de 158 metros cuadrados, tres habitaciones y reformado: esta es la casa a la venta en el Garbinet de Alicante

Si quieres comprar una casa en Alicante debes estar atento a las ofertas que salgan en el mercado. La ciudad es una de las más buscadas para invertir en vivienda gracias a su calidad de vida que combina todos los servicios de una gran ciudad con un tiempo envidiable.

Tener la playa cerca es sin duda uno de los grandes atractivos de Alicante pero también lo es sus paseos, su gastronomía y sus fiestas.

Tanto para vivir en la ciudad como para comprar una segunda residencia o para alquilar, comprar una casa en Alicante es una buena inversión que hay que tener muy en cuenta.

Comprar casa en Alicante

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso en el barrio de Garbinet, cerca de una estación de TRAM. La vivienda tiene 158 metros cuadrados, ha sido reformada íntegramente y está amueblado. Tiene un salón-comedor luminoso, tres dormitorios con armarios empotrados y dos baños.

Entre sus cualidades destaca el suelo de la tarima y el aire acondicionado. Se vende con plaza de garaje con espacio para un coche y dos motos.

El anuncio indica que el entorno es “tranquilo, rodeados de parques y áreas deportivas, y permite ir andando a los principales servicios y centros comerciales como Gran Vía, Leroy Merlin, Media Markt, Carrefour o Alcampo City.

El precio de la vivienda es de 300.000 euros.