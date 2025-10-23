Chollo en Torrevieja: un ático con vistas laterales al mar y la playa a 2 minutos

Torrevieja es una de esas ciudades que lo tiene todo para quienes sueñan con vivir junto al mar. Situada en el corazón de la Costa Blanca, entre lagunas saladas, playas infinitas y un clima privilegiado, esta localidad combina el ambiente de una gran ciudad con la calma de un destino vacacional.

Comprar un piso en Torrevieja es mucho más que una inversión inmobiliaria, es apostar por una calidad de vida que pocos lugares pueden ofrecer.

Torrevieja ofrece una gran variedad de zonas para comprar una vivienda. En el centro, se concentran los servicios, tiendas, restaurantes y el paseo marítimo, ideal para quienes buscan comodidad y ambiente urbano. Las urbanizaciones son perfectas para quienes prefieren la tranquilidad, con viviendas amplias, zonas verdes y fácil acceso al centro. Además, también hay barrios más recientes donde los edificios son modernos y las urbanizaciones tienen piscina.

Comprar casa en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un ático con una gran terraza y vistas laterales al mar en una de las zonas más demandadas, cerca de la playa de los Locos de Torrevieja.

El piso tiene 95 metros cuadrados, tres habitaciones, un baño completo y una cocina independiente con galería. Su gran terraza tiene vistas laterales al mar y el anuncio indica que el ático está ubicado “en una zona muy valorada, a pocos minutos de la playa y rodeada de todos los servicios: supermercados, restaurantes, transporte público y zonas de ocio”.

El precio del piso es de 165.000 euros.