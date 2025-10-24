Oportunidad en Alicante: un piso de cuatro habitaciones con vistas a una plaza por 230.000 euros

Comprar un piso en Alicante es una inversión que hay que tener en cuenta. La ciudad es una de las más valoradas para vivir por su calidad de vida, que aúna el buen tiempo y la playa con todos los servicios disponibles.

En la ciudad hay diferentes barrios con precios que varían dependiendo de en cuál puedas o quieras vivir, adaptados al presupuesto que manejes.

Uno de los barrios más históricos es el de La Florida, cercano al famoso puente rojo de la ciudad. Este barrio está a 10 minutos del centro y está muy conectado con la autovía y cerca también de la estación de tren. El barrio tiene todas las comunidades y está bien conectado gracias al transporte público.

Comprar piso en Alicante

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una casa con vistas a una plaza en el barrio de La Florida. El piso tiene casi 150 metros cuadrados, cuatro habitaciones amplias para dormir o como despacho y dos cuartos de baño.

El piso tiene salón-comedor con una terraza con vistas despejadas a la plaza. Es muy soleado y cuenta con una cocina independiente.

Desde este barrio estás a 10 minutos en coche del centro y a la vez está cerca de colegios, supermercados y todo lo que puedas necesitar.

El precio de este piso es de 230.000 euros.