Chollo en Orihuela: un chalet con piscina y una gran parcela por menos de lo que piensas

Orihuela es una de esas ciudades que logran conjugar lo mejor de dos mundos: el encanto de la historia y la cercanía al mar Mediterráneo. El rico patrimonio cultural de la ciudad parece no acabar: su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, sus iglesias, palacios y conventos. Tampoco podemos olvidar que Orihuela es la ciudad de nacimiento de uno de los mejores poetas de nuestro país: Miguel Hernández.

Pero Orihuela no es solo historia. A pocos kilómetros del centro se encuentra la Orihuela Costa, una franja litoral con más de 15 kilómetros de playas, calas y urbanizaciones modernas que atraen a miles de residentes nacionales y europeos. Zonas como Campoamor, La Zenia, Playa Flamenca o Cabo Roig se han consolidado como referentes de bienestar mediterráneo, donde el sol, la gastronomía y el mar se combinan con una amplia oferta de servicios, ocio y deporte.

El clima es otro de sus grandes atractivos ya que su clima cálido en verano y suave en invierno hacen de la ciudad un lugar ideal para vivir.

Comprar casa en Orihuela

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una casa con piscina privada, situada en La Zenia, Orihuela Costa. La villa está formada por dos viviendas independientes: la vivienda principal dispone de 3 dormitorios, baño y aseo y en el sótano cuenta con un apartamento de un dormitorio con un baño, cocina y zona de estar, perfecto como casa de invitados.

La casa se encuentra a un kilómetro de la playa y la zona dispone de todo tipo de comodidades, sin perder la tranquilidad de las zonas residenciales, indica el anuncio. Además de la piscina privada, tiene acceso a la piscina comunitaria del residencial.

Se entrega amueblada y equipada y con aire acondicionado por conductos. El precio de la casa es de 412.000 euros y debes tener en cuenta que los gastos de comunidad son de 240 €/año, y el IBI es de 826 €/año.