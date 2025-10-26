Piso a la venta en Alipark: una gran oportunidad para vivir a 10 minutos del centro de Alicante por menos de 250.000 euros

Comprar un piso en Alicante es una inversión que hay que tener en cuenta. La ciudad es una de las más valoradas para vivir por su calidad de vida, que aúna el buen tiempo y la playa con todos los servicios disponibles.

En la ciudad hay diferentes barrios con precios que varían dependiendo de en cuál puedas o quieras vivir, adaptados al presupuesto que manejes.

Uno de los barrios más históricos es el de Alipark, cercano a la estación de tren Alicante Terminal. Este barrio está a 10 minutos del centro y te da la posibilidad de tener todos los servicios necesarios para convivir. El barrio también está bien conectado gracias al transporte público.

Comprar un piso en Alicante

Esta elegante vivienda lista para entrar a vivir se encuentra en la zona de Alipark, una de las áreas más cómodas y bien comunicadas de Alicante. Se trata de un segundo piso con ascensor que ofrece una superficie de 122 m² distribuidos de forma práctica y luminosa.

La propiedad cuenta con un amplio salón-comedor con salida a una terraza, lo que aporta abundante luz natural y una sensación de amplitud. La cocina es independiente y totalmente equipada, con lavadero anexo, ofreciendo funcionalidad y comodidad en el día a día.

Dispone de tres espaciosas habitaciones, dos de ellas dobles con armarios empotrados, y dos baños completos, uno de ellos en el dormitorio principal con plato de ducha. La vivienda está equipada con aire acondicionado frío/calor, puerta principal acorazada y carpintería de aluminio, además de materiales de excelente calidad en todos sus acabados.

Esta encantadora propiedad se sitúa en una zona tranquila, bien comunicada y cercana a todo tipo de servicios: transporte público, comercios, supermercados, centro comercial y centro de salud. A tan solo diez minutos caminando del corazón de Alicante, esta vivienda representa una oportunidad perfecta para quienes buscan confort, ubicación y calidad en un mismo hogar con un precio de 210.000 euros.