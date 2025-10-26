Con vistas al mar y a estrenar: así es este piso que se vende en Torrevieja
Esta vivienda a estrenar dispone de tres habitaciones y 241 metros cuadrados construidos
Torrevieja es una ciudad costera muy atractiva ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su clima excepcional con más de 300 días de sol al año y temperaturas agradables durante todas las estaciones. Su privilegiado entorno natural, que incluye el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, junto con sus espectaculares playas como La Mata, Los Náufragos y El Cura, la convierten en un destino ideal para quienes buscan calidad de vida junto al mar.
En este caso, la zona residencial con esta promoción de viviendas se ubica entre la Playa de los Locos, Los Frutales y Cabo Cervera.
Comprar un piso en Torrevieja
Eden Beach es una nueva promoción de apartamentos que ofrece exclusivas vistas al mar en una zona residencial privilegiada, perfectamente conectada y con todos los servicios a su alcance.
El complejo está compuesto por apartamentos de 2 y 3 dormitorios y 2 baños, todos ellos con amplias terrazas orientadas al sureste, desde las cuales se puede disfrutar de las vistas al mar Mediterráneo. Las viviendas han sido diseñadas con un enfoque en el confort, la luminosidad y la funcionalidad, utilizando materiales de alta calidad para garantizar una experiencia de vida moderna y acogedora.
Cada propiedad dispone de espacios exteriores privados: las plantas bajas cuentan con jardines privados, mientras que los áticos ofrecen soláriums con acceso directo desde el interior. Además, todas las viviendas incluyen cocina equipada, plaza de aparcamiento y acceso a las zonas comunes del residencial.
Eden Beach es una comunidad privada y cerrada, situada a tan solo 700 metros de la playa de La Mata, en un entorno tranquilo y bien comunicado. Entre sus instalaciones destacan las amplias zonas ajardinadas, piscinas con cascada y espacios diseñados para el descanso y el disfrute del sol.
Una oportunidad excepcional para vivir junto al mar, en un entorno exclusivo y con todas las comodidades por 540.000 euros.
