Chollo en Alicante: un piso reformado de más de 100 metros cuadrados y cerca del centro por 166.000 euros

Si quieres comprar una casa en Alicante pero no puedes gastar mucho tendrás que huir del centro de la ciudad y de las zonas más cercanas a la playa. Aquí te hablamos de un piso a la venta en Alipark, en San Blas, San Gabriel, y aquí uno en Garbinet.

Otro barrio es el de Carolinas Altas, al norte del centro de la ciudad y uno de los de toda la vida. Una de las grandes ventajas de vivir en Carolinas Altas es su ubicación estratégica. Está muy cerca del centro y de otros barrios emblemáticos como Campoamor o Altozano, con buenas conexiones en autobús y acceso rápido a las principales avenidas. Su cercanía a puntos clave como el Hospital General de Alicante, el mercado de Carolinas, varios colegios y parques la convierte en una zona muy práctica para familias, estudiantes y personas mayores.

Comprar una casa en Alicante

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso en el barrio de Carolinas Altas. Se trata de una propiedad de 113 metros cuadrados y reformada. Tiene tres habitaciones dobles y un baño completo y equipado. La cocina ha sido renovada, el piso tiene carpintería interior lacada en blanco, suelo de gres porcelánico y carpintería exterior de aluminio con doble acristalamiento (climalit) que garantiza la eficiencia energética y el bajo mantenimiento. Tiene aire acondicionado, calefacción, armarios empotrados y rematados por dentro, puerta blindada y videoportero.

Tiene orientación sureste por lo que goza de mucha luz natural y hace que el espacio sea luminoso y acogedor, según indica el anuncio. Otra cosa que destaca la publicación es su ubicación ya que está bien comunicado, tiene transporte público cerca, parques, centros médicos, colegios y supermercados.

Los gastos de comunidad son de 50 euros mensuales y el precio de la vivienda es de 166.000 euros.