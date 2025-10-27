Chollo en Alicante: un piso reformado de más de 100 metros cuadrados y cerca del centro por 166.000 euros
El piso tiene tres habitaciones y un cuarto de baño
Si quieres comprar una casa en Alicante pero no puedes gastar mucho tendrás que huir del centro de la ciudad y de las zonas más cercanas a la playa. Aquí te hablamos de un piso a la venta en Alipark, en San Blas, San Gabriel, y aquí uno en Garbinet.
Otro barrio es el de Carolinas Altas, al norte del centro de la ciudad y uno de los de toda la vida. Una de las grandes ventajas de vivir en Carolinas Altas es su ubicación estratégica. Está muy cerca del centro y de otros barrios emblemáticos como Campoamor o Altozano, con buenas conexiones en autobús y acceso rápido a las principales avenidas. Su cercanía a puntos clave como el Hospital General de Alicante, el mercado de Carolinas, varios colegios y parques la convierte en una zona muy práctica para familias, estudiantes y personas mayores.
Comprar una casa en Alicante
En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso en el barrio de Carolinas Altas. Se trata de una propiedad de 113 metros cuadrados y reformada. Tiene tres habitaciones dobles y un baño completo y equipado. La cocina ha sido renovada, el piso tiene carpintería interior lacada en blanco, suelo de gres porcelánico y carpintería exterior de aluminio con doble acristalamiento (climalit) que garantiza la eficiencia energética y el bajo mantenimiento. Tiene aire acondicionado, calefacción, armarios empotrados y rematados por dentro, puerta blindada y videoportero.
Tiene orientación sureste por lo que goza de mucha luz natural y hace que el espacio sea luminoso y acogedor, según indica el anuncio. Otra cosa que destaca la publicación es su ubicación ya que está bien comunicado, tiene transporte público cerca, parques, centros médicos, colegios y supermercados.
Los gastos de comunidad son de 50 euros mensuales y el precio de la vivienda es de 166.000 euros.
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar
- Ramón Riquelme, Alicante puro
- Fallece el empresario y expresidente del Elche Diego Quiles
- Elche revive su espíritu medieval entre nómadas, gaitas y sueños cervantinos
- Sevilla Atlético - Hércules CF en directo (domingo 26 de octubre a las 18.15 horas)
- De 1640 a 2025: Homenaje al noble ilicitano que legó su fortuna a la Virgen y unió a Elche con la patrona