El antes y del después de un piso para reformar en Torrevieja: a la venta por 120.000 euros en pleno centro

Vivir en Torrevieja es apostar por un estilo de vida mediterráneo, relajado y lleno de ventajas durante todo el año. Su clima privilegiado y su entorno natural la han convertido en uno de los destinos más deseados tanto para quienes buscan establecer su residencia habitual como para quienes quieren disfrutar de una segunda vivienda cerca del mar.

Una de las principales ventajas de vivir en Torrevieja es su clima suave y caluroso en verano. Con más de 300 días de sol al año y temperaturas templadas incluso en invierno, es posible disfrutar de actividades al aire libre los doce meses del año. Sus playas, como La Mata, Los Locos o El Cura, están equipadas con todos los servicios y cuentan con aguas limpias y seguras, ideales tanto para familias como para personas mayores.

Otro de los grandes atractivos es su entorno natural único, gracias a las lagunas de La Mata y Torrevieja, declaradas parque natural. Estos espacios ofrecen rutas de senderismo, miradores y una rica biodiversidad, además de un fenómeno singular: las aguas rosadas de la laguna de Torrevieja, una de las imágenes más icónicas de la Costa Blanca.

Comprar una casa en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay un apartamento a la venta en el centro de Torrevieja y a 10 minutos andando hasta la playa del Cura. Se trata de un piso que habría que reformar pero para el que la inmobiliaria que lo pone a la venta ya ha hecho una simulación de cómo quedaría.

El piso de 69 metros cuadrados tiene dos habitaciones y un cuarto de baño, cocina independiente y salón-comedor con vistas a la Ermita de Torrevieja.

Según el anuncio está a 250 m de la playa del Cura y de las piscinas naturales. El precio es de 120.000 euros