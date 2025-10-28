Oportunidad en Alicante: un piso a la venta con cuatro habitaciones y una pequeña terraza con vistas en Altozano

Vivir en Alicante es disfrutar de una ciudad que combina el encanto del Mediterráneo con la comodidad de tenerlo todo a mano: playas, clima templado, servicios, cultura y una amplia oferta de ocio.

Situado a pocos minutos del centro y muy bien conectado por transporte público, Altozano ofrece una buena calidad de vida. Sus calles llenas de comercios de toda la vida, colegios, centros de salud y pequeños parques, lo convierten en un lugar perfecto tanto para familias como para quienes buscan un entorno cómodo y bien comunicado. Además, cuenta con una ubicación estratégica que permite acceder fácilmente al Hospital General, a la autovía y a las principales zonas comerciales de la ciudad.

Comprar una casa en Altozano es una inversión que hay que tener en cuenta ya que la zona combina edificios modernos con viviendas reformadas.

Comprar un piso en Alicante

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una vivienda en la zona de Altozano-Campoamor. Se trata de una casa de 115 metros cuadrados con cuatro habitaciones dobles, dos baños completos con plato de ducha en los dos. Cuenta con un patio interior con un pequeño trastero y un balcón soleado con vistas despejadas a una avenida.

Además, la finca está adaptada para personas con discapacidad y dispone de ascensor. Este piso se encuentra a tan solo diez minutos de la plaza de toros y del centro de la ciudad.

El precio de esta vivienda es de 189.999 euros.

