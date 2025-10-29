Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oportunidad en L’Alfàs del Pi: un piso de 125 metros cuadrados por poco más de 200.000 euros

Se trata de una vivienda de tres habitaciones y dos cuartos de baño

El piso a la venta en L'Alfàs del Pi de tres habitaciones y dos cuartos de baño

El piso a la venta en L'Alfàs del Pi de tres habitaciones y dos cuartos de baño / Tucasa.com

O. Casado

O. Casado

L’Alfàs del Pi es uno de esos lugares que enamoran a primera vista. Situado entre Benidorm y Altea, combina la tranquilidad de un pueblo mediterráneo con todos los servicios de una ciudad moderna. 

Su clima templado todo el año, sus playas de aguas claras y su ambiente internacional, con una de las mayores comunidades noruegas de Europa, lo convierten en un destino muy demandado para vivir o invertir. Su playa de l’Albir, galardonada con Bandera Azul, es uno de los mayores reclamos, junto con su paseo marítimo, sus restaurantes internacionales y su oferta cultural, encabezada por el Festival de Cine.

Comprar una casa aquí es apostar por calidad de vida: urbanizaciones cuidadas, vistas al mar y una excelente conexión con Alicante y el aeropuerto de Alicante-Elche.

Comprar un piso en l’Alfàs del pi

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso en l’Alfàs del Pi de 125 metros cuadrados construidos, de los cuales 87 son útiles. Este apartamento tiene tres dormitorios y dos cuartos de baño. Según indica el anuncio, el salón conecta con una elegante cocina americana equipada y reformada que hace este espacio diáfano. 

Desde su terraza acristalada tiene vistas a la montaña, y cuenta con calefacción individual eléctrica y agua caliente con gas butano.

El inmueble, construido en 1982, tiene suelo de tarima flotante y ventanas de aluminio. Además, incluye una plaza de garaje y trastero que se encuentra en otro edificio cercano. Este apartamento semi-amueblado es una oportunidad para vivir en una ubicación privilegiada con todos los servicios al alcance.

El precio de este piso es de 225.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents