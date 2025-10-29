Oportunidad en L’Alfàs del Pi: un piso de 125 metros cuadrados por poco más de 200.000 euros

L’Alfàs del Pi es uno de esos lugares que enamoran a primera vista. Situado entre Benidorm y Altea, combina la tranquilidad de un pueblo mediterráneo con todos los servicios de una ciudad moderna.

Su clima templado todo el año, sus playas de aguas claras y su ambiente internacional, con una de las mayores comunidades noruegas de Europa, lo convierten en un destino muy demandado para vivir o invertir. Su playa de l’Albir, galardonada con Bandera Azul, es uno de los mayores reclamos, junto con su paseo marítimo, sus restaurantes internacionales y su oferta cultural, encabezada por el Festival de Cine.

Comprar una casa aquí es apostar por calidad de vida: urbanizaciones cuidadas, vistas al mar y una excelente conexión con Alicante y el aeropuerto de Alicante-Elche.

Comprar un piso en l’Alfàs del pi

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso en l’Alfàs del Pi de 125 metros cuadrados construidos, de los cuales 87 son útiles. Este apartamento tiene tres dormitorios y dos cuartos de baño. Según indica el anuncio, el salón conecta con una elegante cocina americana equipada y reformada que hace este espacio diáfano.

Desde su terraza acristalada tiene vistas a la montaña, y cuenta con calefacción individual eléctrica y agua caliente con gas butano.

El inmueble, construido en 1982, tiene suelo de tarima flotante y ventanas de aluminio. Además, incluye una plaza de garaje y trastero que se encuentra en otro edificio cercano. Este apartamento semi-amueblado es una oportunidad para vivir en una ubicación privilegiada con todos los servicios al alcance.

El precio de este piso es de 225.000 euros.