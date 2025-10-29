Chollo rebajado en Torrevieja: un piso en blanco y negro con licencia turística por menos de 200.000 euros

Torrevieja es una de las ciudades más atractivas de la Costa Blanca para vivir o invertir. Su clima cálido, sus playas de arena fina, sus dos lagunas saladas y su ambiente cosmopolita hacen de ella un destino ideal durante todo el año. Además, cuenta con una amplia oferta de ocio, restauración y servicios, lo que garantiza una alta demanda tanto de residentes como de turistas.

Comprar un piso en la ciudad puede ser una buena oportunidad de inversión y si cuenta con licencia turística, mejor. Esta licencia permite alquilar la vivienda de forma legal a turistas, generando ingresos y aumentando la rentabilidad.

Comprar un piso en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso con licencia turística a unos 300 metros de la playa del Acequión de Torrevieja. La vivienda está reformada y tiene tres dormitorios amplios y exteriores con armarios empotrados y cocina independiente y completamente amueblada.

El piso tiene aire acondicionado por conductos y se vende amueblado. Según el anuncio, todos los muebles “están nuevos, con materiales de calidad y luces LED en toda la vivienda”. Además, las ventanas son de PVC y las puertas, nuevas. La casa también tiene una terraza acristalada para disfrutar durante todo el año.

El piso se encuentra cerca de todos los servicios, centros médicos, farmacias, parada de autobús, supermercados, bares y restaurantes.

“El piso tiene reservas para el próximo verano así que si busca algo para invertir, se puede aprovechar. Si quiere vivir en un piso muy amplio y luminoso con toda su familia o invertir , alquilarlo y tener una alta rentabilidad todo el año, aquí esta la oportunidad”, termina el anuncio.

La casa tiene 87 metros cuadrados y ha bajado su precio de 199.000 a 193.900 euros.