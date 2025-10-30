Piso rebajado en el centro de Alicante: una casa enorme con 4 habitaciones pegado a la estación de tren

Comprar un piso en el centro de Alicante no es tarea fácil pero es apostar por una calidad de vida privilegiada en una de las ciudades más atractivas del Mediterráneo. El corazón alicantino combina historia, servicios y una oferta cultural vibrante, creando un entorno perfecto tanto para familias como para profesionales y jubilados que buscan comodidad y una buena conexión.

Vivir en pleno centro significa tener todo a mano sin necesidad de coche pero en Alicante se le suma el hecho de que tienes acceso inmediato a la playa del Postiguet y al icónico Castillo de Santa Bárbara.

Comprar un piso en el centro de Alicante tanto para vivir como para alquiler es una inversión que hay que tener muy en cuenta. Es una de las zonas con mayor demanda y estabilidad del mercado inmobiliario, lo que garantiza una buena revalorización a largo plazo y excelentes oportunidades de alquiler para quienes buscan rentabilizar su vivienda.

Comprar un piso en Alicante

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso ubicado en el centro de Alicante junto a la estación de tren. Destaca que tiene 148 metros cuadrados útiles con un salón comedor muy grande y cuatro habitaciones dobles para grandes familias. También cuenta con tres baños bien equipados y un patio privado de unos 31 metros cuadrados.

Según el anuncio “la propiedad se encuentra en muy buen estado y destaca por su carpintería interior hecha en roble, mientras que los exteriores cuentan con doble ventana climalit para asegurar tranquilidad y ahorro energético. Además, está equipada con dos splits de aire acondicionado, armarios empotrados y vestidor, proporcionan espacio adicional”.

La ubicación del piso es uno de sus atractivos, ya que está frente a la estación de trenes y, por tanto, está bien comunicado. Además, la estación de TRAM de Luceros se encuentra a unos 10 minutos andando.

El precio de este piso es de 350.000 euros.