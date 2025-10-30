Chollo en Torrevieja: casi más patio que casa con vistas a las lagunas rosas por menos de 120.000 euros

Vivir en Torrevieja y comprar un piso cerca de las lagunas de la Mata y Torrevieja es disfrutar de uno de los entornos naturales más singulares del Mediterráneo. La zona de este parque natural combina tranquilidad, belleza paisajística y un microclima único reconocido por sus beneficios para la salud. Su aire limpio y la alta concentración de sal crean un ambiente ideal para quienes buscan bienestar, relax y calidad de vida durante todo el año.

Comprar una vivienda en esta zoan de Torrevieja es apostar por un equilibrio perfecto entre naturaleza y comodidad, sin perder la ventaja de vivir cerca de supermercados, colegios, centros de salud y, por supuesto, playas.

Desde el punto de vista inmobiliario, las viviendas próximas a las lagunas presentan pueden ser una buena oportunidad de inversión para nacionales y extranjeros que buscan un lugar tranquilo y relajado para vivir.

Comprar un piso en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un bungalow en esquina cerca de las lagunas de Torrevieja. La casa tiene 53 metros cuadrados pero con un amplio patio de 30 metros cuadrados con un gran toldo que es muy luminoso.

El piso tiene un salón con cocina abierta, dos dormitorios y un cuarto de baño reformado. Tiene aire acondicionado por split y una de las habitaciones tiene salida a un patio interior con espacio de almacenaje.

Según indica el anuncio, la casa está lista para entrar a vivir y se encuentra en una ubicación estratégica: a solo 3 kilómetros del centro de Torrevieja. El precio de este piso es de 118.500 euros.