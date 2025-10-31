Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chollo en Alicante: dos casas en una en este chalet con piscina climatizada y barbacoa en la Cañada del Fenollar

La casa principal tiene cuatro habitaciones, gimnasio y aire acondicionado

La casa a la venta en la Cañada del Fenollar, en Alicante

La casa a la venta en la Cañada del Fenollar, en Alicante / Tucasa.com

O. Casado

O. Casado

La Cañada del Fenollar es una zona residencial situada a las afueras de Alicante, junto a la autovía A-7 y a pocos minutos en coche del centro de la ciudad y de San Vicente del Raspeig. Está perfectamente conectada, pero conserva un entorno tranquilo, con amplias parcelas y vistas abiertas, ideal para quienes buscan espacio, privacidad y una vida más relajada sin alejarse de los principales servicios.

Comprar una casa en la Cañada del Fenollar ofrece muchas ventajas. Aquí predominan viviendas unifamiliares y chalets, muchas con jardín y piscina, lo que permite disfrutar de un estilo de vida al aire libre durante todo el año. Es una zona especialmente atractiva para familias y personas que desean combinar teletrabajo con tranquilidad, lejos del ruido urbano, pero con acceso rápido a colegios, supermercados, centros médicos y la Universidad de Alicante.

Comprar una casa en Alicante

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un chalet independiente en la Cañada del Fenollar que incluye dos casas separadas. La principal tiene cuatro habitaciones, 2 baños reformados, un vestidos, una cocina de casi 30 metros cuadrados, salón y gimnasio, un sótano con bodega y dos porches con zona de barbacoa. Esta casa cuenta también con aire acondicionado frío-calor.

La segunda casa se usa en la actualidad como garaje pero cuenta con una cocina, un salón, una habitación y un cuarto de baño. Todo con acceso independiente.

El chalet cuenta con piscina cubierta con preinstalación para calefacción, garaje techado para dos coches, pista de juegos infantiles y zonas exteriores con hormigón impreso. 

Noticias relacionadas y más

Todo el chalet tiene un precio de 529.000 euros.

