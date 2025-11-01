¿Quieres vivir cerca del centro de Alicante? Esta es tu oportunidad y por menos de 400.000 euros

Comprar un piso en Alicante es una inversión que hay que tener en cuenta. La ciudad es una de las más valoradas para vivir por su calidad de vida, que aúna el buen tiempo y la playa con todos los servicios disponibles.

Una de las zonas más céntricas y cotizadas es el Ensanche-Diputación. Este enclave se caracteriza por su excelente ubicación, a pocos minutos del Puerto, la Explanada y la playa del Postiguet, además de estar junto a Maisonnave, la principal arteria comercial de la ciudad. Es un barrio con todos los servicios, bien comunicado por transporte público y con una amplia oferta de tiendas, restaurantes y ocio. Su ambiente es tranquilo y seguro, con edificios señoriales y vecinos residentes todo el año. Ideal para quienes buscan vivir en el corazón de Alicante, con la comodidad de tener el mar y el centro urbano a un paso.

Comprar un piso en Alicante

Esta vivienda en venta es ideal para parejas jóvenes o familias, tanto numerosas como con uno o dos hijos. Se trata de una propiedad soleada por la mañana, situada en un edificio señorial con portero físico, ubicado en una calle tranquila junto al centro de la ciudad. La zona cuenta con todos los servicios cerca y está excelentemente comunicada mediante transporte público, con fácil acceso al aeropuerto, la estación de autobuses y la de trenes.

El edificio dispone de un portero residente que, además de sus funciones de limpieza, control y mantenimiento, ofrece el servicio de recogida de basuras, lo que aporta un extra de comodidad a los vecinos. El vecindario es tranquilo, mayoritariamente de mediana edad, y el edificio destaca por su silencio y buen ambiente comunitario.

La vivienda, ubicada en planta alta y orientada al sur, cuenta con grandes dimensiones y una distribución funcional que diferencia claramente la zona de día (salón-cocina) de la zona de descanso. Dispone de una amplia cocina con office y galería, un gran salón con terraza, cuatro dormitorios con armarios empotrados (tres dobles y uno sencillo) y dos baños completos, uno de ellos en la habitación principal, que además incluye vestidor, ventana y ducha.

Ofrece muchas posibilidades de reforma, ya que es posible integrar la cocina, el office y el salón en un espacio abierto de grandes dimensiones, reduciendo el pasillo y adaptando la distribución a un estilo moderno y actual.

Incluye plaza de garaje para coche grande y trastero totalmente equipado con armarios y estantes, situados en el primer sótano, con fácil acceso y maniobra gracias a una rampa muy suave. El ascensor conecta directamente las viviendas con el garaje, lo que facilita el traslado de compras o maletas de forma rápida y cómoda.

Gastos que debes tener en cuenta:

Comunidad: 107 €/mes

IBI vivienda: 637 €/año

IBI garaje: 53 €/año

Tasa de basuras: 145 €/año

Una vivienda amplia, luminosa y muy bien ubicada, perfecta para quienes buscan comodidad, espacio y tranquilidad en pleno centro urbano por 390.000 euros