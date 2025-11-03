Oportunidad en Alicante: un piso de dos habitaciones en San Blas por 125.000 euros
El piso costaba 130.000 euros y se trata de una planta baja
Comprar una casa en Alicante puede suponer en muchas ocasiones un desafío. Una de las zonas más especiales para vivir es junto al Castillo de San Fernando. Se trata de una zona con vistas abiertas sobre la ciudad y amplias zonas verdes para pasear, hacer deporte y disfrutar del aire libre.
Es una ubicación estratégica para quienes desean privacidad sin renunciar a la vida urbana ya que está a menos de 10 minutos en coche del centro.
Además como valor añadido está su cercanía al Parque Monte Tossal que cuenta con amplias zonas verdes para jugar, pasear o correr. También se encuentra muy cerca del Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante, del estadio de atletismo, de las piscinas municipales y del estadio José Rico Pérez.
Comprar casa en Alicante
En el portal inmobiliario Tucasa.com hay pisos a la venta en varios barrios como Altozano, AliparkGarbinet o San Blas. Y ahora hay uno cerca del Castillo de San Fernando.
Se trata de una planta baja con 61 metros cuadrados, lista para entrar a vivir. El anuncio indica que su orientación ofrece sol por las mañanas gracias a sus ventanas que dan al exterior.
Cuenta con una habitación doble y otra “en espacio abierto”, un baño y una cocina.
El precio de este piso está rebajado de 130.000 a 125.000 euros.
