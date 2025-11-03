Chollo en Torrevieja: la luminosa casita azul en el centro de la ciudad por 125.000 euros
La vivienda tiene dos habitaciones, un cuarto de baño y una terraza
Para aquellos que estén pensando en comprar una casa cerca de la playa para vivir o alquilar, Torrevieja siempre debe ser una opción a tener en cuenta.
Elegir vivienda en el centro de Torrevieja ofrece la ventaja de vivir a pie de todos los servicios: comercios, restaurantes, mercados, centros culturales y transporte público. La cercanía a las playas principales y al puerto deportivo permite disfrutar del mar Mediterráneo sin depender del coche, ya que se puede llegar dando un paseo.
Además, el centro concentra la mayor actividad social y cultural, con agenda de eventos, paseo marítimo y zonas emblemáticas como la Plaza de la Constitución o el paseo de La Libertad.
Para quienes buscan un estilo de vida práctico y dinámico, con todo al alcance, el centro es una opción estratégica. Su potencial de alquiler anual y vacacional también lo convierte en una alternativa interesante para inversión, especialmente en viviendas renovadas o de alto valor patrimonial.
Comprar casa en Torrevieja
En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un apartamento luminoso ubicado en el centro de Torrevieja. Este piso tiene 62 metros cuadrados y está a 850 metros de la playa y cerca de supermercados, restaurantes, farmacias y transporte público. Así pues, es una buena opción para vivir todo el año o para que se convierta en un piso para arrendar.
El piso tiene dos habitaciones y un baño completo, cocina americana y un salón con acceso directo a una terraza. La vivienda se vende completamente amueblada y equipada, por lo que está lista para entrar a vivir.
El piso está en una urbanización que cuenta con piscina comunitaria y se encuentra cerca de los centros comerciales Habaneras y La Zenia Boulevard, así como de los campos de golf de Villamartín Golf, Las Ramblas y La Marquesa Golf.
El precio de la vivienda es de 125.000 euros.
