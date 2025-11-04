Se vende un piso en Alicante con inquilino "solvente" por menos de 150.000 euros
La vivienda está en el barrio de San Gabriel, tiene 78 metros cuadrados y está en un segundo piso sin ascensor
Vivir en Alicante significa tener calidad de vida. Una ciudad grande (pero no demasiado) con playa, infraestructuras y una oferta de servicios adecuada, ofrece a los residentes muchas ventajas.
También su clima es otro de los alicientes que empujan a los turistas a visitar la ciudad y a los residentes a quedarse. Alicante también destaca por sus comunicaciones ya que tiene a 15 minutos el aeropuerto de Alicante-Elche y, en la misma ciudad, la estación del AVE que la conecta con Madrid en poco más de dos horas.
Vivir en Alicante significa tener playa y montaña a poca distancia, disfrutar de equipamientos culturales como el ADDA o el MARQ.
Comprar una casa aquí se percibe como una inversión con recorrido, impulsada por el atractivo turístico, la calidad urbana y la renovación constante de su tejido económico y residencial.
Si te decides por el barrio de San Gabriel estarás cerca del centro y también de la salida directa a la autovía. Se trata de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad con urbanizaciones con piscina y todo tipo de comodidades.
Comprar una casa en Alicante
En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso en San Gabriel que tiene un contrato en vigor. Según indica el inquilino es “solvente y puntual, lo que garantiza ingresos fijos mensuales".
La casa está en una segunda planta sin ascensor y necesita una reforma. Tiene tres habitaciones y un baño completo en sus 78 metros cuadrados. La cocina tiene galería y el anuncio sugiere que en una futura reforma se podría hacer una cocina office “ya que junto a ella se encuentra el salón comedor con salida a la amplia terraza con magnificas vistas al mar”.
La vivienda es muy luminosa y está rebajada: antes costaba 159.999 euros y ahora vale 144.990 euros.
