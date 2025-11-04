Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se vende un piso en Alicante con inquilino "solvente" por menos de 150.000 euros

La vivienda está en el barrio de San Gabriel, tiene 78 metros cuadrados y está en un segundo piso sin ascensor

El piso rebajado a la venta en el barrio de San Gabriel de Alicante

El piso rebajado a la venta en el barrio de San Gabriel de Alicante / Tucasa.com

O. Casado

Vivir en Alicante significa tener calidad de vida. Una ciudad grande (pero no demasiado) con playa, infraestructuras y una oferta de servicios adecuada, ofrece a los residentes muchas ventajas.

También su clima es otro de los alicientes que empujan a los turistas a visitar la ciudad y a los residentes a quedarse. Alicante también destaca por sus comunicaciones ya que tiene a 15 minutos el aeropuerto de Alicante-Elche y, en la misma ciudad, la estación del AVE que la conecta con Madrid en poco más de dos horas.

Vivir en Alicante significa tener playa y montaña a poca distancia, disfrutar de equipamientos culturales como el ADDA o el MARQ.

Comprar una casa aquí se percibe como una inversión con recorrido, impulsada por el atractivo turístico, la calidad urbana y la renovación constante de su tejido económico y residencial.

Si te decides por el barrio de San Gabriel estarás cerca del centro y también de la salida directa a la autovía. Se trata de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad con urbanizaciones con piscina y todo tipo de comodidades.

Comprar una casa en Alicante

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso en San Gabriel que tiene un contrato en vigor. Según indica el inquilino es “solvente y puntual, lo que garantiza ingresos fijos mensuales".

La casa está en una segunda planta sin ascensor y necesita una reforma. Tiene tres habitaciones y un baño completo en sus 78 metros cuadrados. La cocina tiene galería y el anuncio sugiere que en una futura reforma se podría hacer una cocina office “ya que junto a ella se encuentra el salón comedor con salida a la amplia terraza con magnificas vistas al mar”.

La vivienda es muy luminosa y está rebajada: antes costaba 159.999 euros y ahora vale 144.990 euros.

