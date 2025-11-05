El piso de ensueño con terraza gigante y vistas las lagunas de Torrevieja
El bungalow tiene dos habitaciones y dos cuartos de baño con aerotermia y suelo radiante
Torrevieja es una de las ciudades más conocidas de la Costa Blanca gracias a sus playas y a su increíble clima. Si estás interesado en comprar una casa en esta localidad de la Vega Baja, ya sea para vivir o alquilar, debes tener muy en cuenta la ubicación, ya que de ella dependerá el precio de la vivienda.
En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un exclusivo bungalow en planta alta en Nalia Resort, junto al parque natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja que combina diseño y luz natural.
Esta casa tiene 178 metros cuadrados construidos, una terraza privada de 18 y un solarium en la última planta de 85. Tiene dos habitaciones y dos cuartos de baño y una cocina totalmente equipada.
Alguna de sus características es que tiene suelo radiante, aerotermia, persianas eléctricas, preinstalación de aire acondicionado por conductos, carpintería PVC con doble acristalamiento, domótica e iluminación LED.
El residencial ofrece piscinas, jardines, jacuzzi, pista de pádel, mini golf y parque infantil, además de aparcamiento y preinstalación para coche eléctrico.
Este impresionante bungalow se encuentra a pocos minutos de la playa, del centro comercial La Zenia y de algunos campos de golf.
El precio está rebajado de 349.900 a 311.000 euros.
- El principal proveedor de turrón y chocolate de Mercadona gana más de 10 millones de euros en el último año
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
- La «victoria» del Elche en el campo del Barça que ningún equipo español había conseguido en 8 años
- Este es el barrio de Alicante por el que podrán circular los tuctucs
- Estos son los dos empresarios más ricos de Alicante, según Forbes
- El centro financiero de Elche se desmorona
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura