Chollo en Torrevieja: un apartamento a cinco minutos andando de la playa por menos de 14.000 euros
La vivienda tiene menos de 60 metros cuadrados y dos habitaciones
Vivir en Torrevieja puede ser el sueño de muchos y puede estar al alcance de muchas personas. Esta localidad de la Vega Baja ofrece muchos atractivos pero de entre ellos destacan el clima y sus playas. El ambiente internacional de esta ciudad también es un aliciente para aquellos que quieren vivir allí o comprar una casa para alquilar.
En el portal inmobiliario Tucasa.com hemos encontrado un apartamento en una segunda planta muy cerca de la playa de Los Locos. A poco más de 300 metros y cinco minutos andando.
El piso tiene 59 metros cuadrados y tiene dos amplios dormitorios, una cocina independiente, un cuarto de baño y una pequeña terraza para relajarse al aire libre.
El precio de este apartamento es de 135.500 euros.
