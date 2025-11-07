Oportunidad en Torrevieja: un piso recién reformado a estrenar y pegado a la playa del Cura por menos de lo que piensas

Torrevieja se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para comprar vivienda en la Costa Blanca para los amantes del sol y la playa. Su clima templado durante todo el año, la cercanía a los principales servicios y una oferta inmobiliaria muy variada convierten a Torrevieja en un lugar ideal tanto para residir todo el año como para invertir en un piso en alquiler. Además, su ubicación estratégica entre el mar Mediterráneo y las lagunas de La Mata la dota de un entorno natural privilegiado que hace las delicias de muchos interesados.

Para quienes buscan una segunda residencia o un cambio de vida, Torrevieja ofrece una excelente relación calidad-precio respecto a otras zonas costeras más caras como podrían ser Xàbia o Calp. El estilo de vida mediterráneo, basado en el aire libre, el paseo y el contacto con el mar, se disfruta aquí sin renunciar a la comodidad urbana.

Entre sus playas, la del Cura es una de las más famosas. Vivir cerca de ella supone disfrutar cada día del sonido de las olas, atardeceres únicos y la posibilidad de ir andando a bañarse o a pasear por el paseo marítimo. Comprar una casa en esta zona no solo es una buena, sino también una inversión segura: la alta demanda turística y la consolidación del barrio garantizan estabilidad y revalorización del inmueble con el tiempo.

Comprar una casa en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una casa recién reformada, a estrenar. Cuenta con tres habitaciones (una con salida a la terraza delantera, otro a la trasera y el tercero al patio), dos cuartos de baño, un salón con salida a la terraza delantera, cocina independiente con galería y aire acondicionado.

Tiene una orientación con sol de tarde y junto a la playa del Cura. La vivienda tiene 90 metros cuadrados y su precio es de 220.000 euros.