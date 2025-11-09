Oferta inmobiliaria en Alicante: este piso a la venta en Benalúa ha bajado su precio

Alicante es una ciudad mediterránea ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su excelente calidad de vida, su clima templado durante todo el año y su equilibrio perfecto entre mar, naturaleza y servicios urbanos. Su amplia oferta cultural, educativa y comercial, sumada a sus playas y entorno natural, la convierten en un lugar ideal tanto para residir como para invertir.

Con una economía en auge, una gastronomía reconocida y celebraciones tan emblemáticas como las Hogueras de San Juan, Alicante ofrece una calidad de vida excepcional. El aeropuerto internacional de El Altet, situado a solo 10 km del centro, y su estación de AVE, permiten conexiones rápidas con el resto de España y Europa. Además, su red de transporte público (autobuses urbanos y tranvías), facilita la movilidad diaria sin necesidad de coche.

Vivir en el barrio de Benalúa

Situado muy cerca del centro de la ciudad, el barrio de Benalúa ha sabido mantener su identidad local y su carácter acogedor. Es una zona consolidada, residencial y tranquila, ideal para familias, parejas o profesionales que buscan un equilibrio entre comodidad, servicios y buena comunicación.

Benalúa cuenta con centros educativos, supermercados, parques, instalaciones deportivas y una excelente conexión tanto con el centro como con las salidas hacia otras zonas de la ciudad. Un factor a destacar es su cercanía a la estación de tren, lo que lo convierte en un punto estratégico para quienes necesitan desplazarse ya sea por motivos laborales o personales.

Comprar un piso en Alicante

La vivienda en venta cuenta con tres habitaciones, salón, baño y cocina, distribuidos de forma funcional y con luz natural en todas las estancias. Dispone de una habitación de 13 m² con ventanal a la calle, un salón de 14,3 m², pasillo de 7,47 m², baño de 4,8 m², segunda habitación de 7,55 m², cocina de 8 m² y una habitación principal de 12,13 m².

Es importante destacar que, aunque será necesario dar de alta el suministro eléctrico, el edificio ha sido recientemente actualizado con la reparación completa de las bajantes, lo que garantiza que cualquier humedad visible pueda solucionarse de forma definitiva. Esto asegura una reforma duradera, sin riesgos de filtraciones ni problemas estructurales futuros, convirtiendo la vivienda en una excelente base para un proyecto de renovación con gran potencial.

Una oportunidad única para reformar a tu gusto y obtener una excelente rentabilidad en una de las zonas más estratégicas y con mayor potencial de Alicante por un precio de 120.000 euros bajando de su precio original de 140.000 euros.