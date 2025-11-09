Se vende piso con piscina en Nueva Torrevieja por menos de 120.000 euros

Torrevieja es una ciudad costera muy atractiva ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su clima excepcional con más de 300 días de sol al año y temperaturas agradables durante todas las estaciones. Su privilegiado entorno natural, que incluye el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, junto con sus espectaculares playas como La Mata, Los Náufragos y El Cura, la convierten en un destino ideal para quienes buscan calidad de vida junto al mar.

Además de su belleza natural, Torrevieja ofrece una infraestructura moderna con hospitales, colegios, centros comerciales y una excelente conexión por carretera con ciudades como Alicante y Murcia, facilitando el acceso a aeropuertos y otros puntos clave de la región.

El mercado inmobiliario en Torrevieja es otro de sus grandes atractivos, con una amplia oferta de viviendas a precios competitivos. Desde apartamentos con vistas al mar hasta chalets de lujo, hay opciones para todos los gustos y presupuestos. Esto la convierte en un lugar perfecto tanto para quienes desean establecerse de manera permanente como para aquellos que buscan una segunda residencia en la Costa Blanca.

Comprar un piso con piscina en Nueva Torrevieja

Se vende encantador apartamento en planta baja, ideal para quienes valoran la comodidad y un ambiente acogedor. La vivienda cuenta con un dormitorio y una amplia terraza privada, de entre 30 y 50 m², perfecta para disfrutar de reuniones familiares o momentos de relax al aire libre, en un espacio exterior espacioso y tranquilo en la zona de Aguas Nuevas en Torrevieja.

El baño es amplio y la vivienda se encuentra en excelente estado de conservación, cuidada con detalle y lista para entrar a vivir.

Situada en una agradable urbanización con piscina comunitaria, ofrece un entorno sereno y una convivencia armoniosa con los vecinos. Además, dispone de un trastero de entre 20 y 40 m², ideal para almacenamiento adicional o para crear un pequeño espacio de trabajo o afición.

Una oportunidad única para disfrutar de una vivienda cómoda, funcional y con todas las facilidades al alcance, perfecta como residencia habitual o como inversión vacacional por solo 119.000 euros.