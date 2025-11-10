Se vende piso en Alicante con un salón de 40 m2 y un vestidor por 214.000 euros

Vivir en la ciudad de Alicante puede ser un sueño para muchos. Una ciudad preciosa con una luz natural envidiable y bañada por el mar Mediterráneo es lo que desean muchas personas de nuestro país pero también de fuera.

Comprar un piso en Alicante también puede suponer una excelente inversión ya que se trata de un activo que, sin duda, se revaloriza con el tiempo. Aquí puedes encontrar pisos a la venta en distintos barrios:

Comprar un piso en Alicante

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso reformado de 128 metros cuadrados que puede ser perfecto. La casa tiene tres dormitorios, dos dobles y otro destinado a un enorme vestidor. Se encuentra en el barrio de Carolinas Altas, uno de los más emblemáticos de la ciudad, cercano a centros comerciales y al Hospital General de Alicante.

Este barrio cuenta con todos los servicios necesarios y también está bien comunicado por transporte público.

El anuncio indica que todas sus estancias son amplias y tiene luz natural. El salón comedor tiene 40 metros cuadrados y es la estancia principal ya que, además, tiene distintos ambientes. Tiene grandes ventanales y una orientación para que sea muy luminoso.

La cocina también es grande y tiene gran capacidad de almacenaje. Tiene una galería a la que está comunicada. El dormitorio principal es grande, el segundo sencillo y el tercero está adaptado como vestidor con armarios a medida de gran capacidad.

La vivienda tiene dos splits de aire acondicionado, uno en el salón y otro en el dormitorio principal, mientras que el suelo es de parqué que aporta continuidad visual y calidez. El piso está listo para entrar a vivir. El precio es de 214.000 euros.