Chollo en Torrevieja: un apartamento a 10 minutos de la playa por menos de 170.000 euros

Comprar para vivir o para invertir. En cualquiera de los dos casos optar por una vivienda cerca de la playa siempre es un valor seguro. Uno de los municipios que puede ser ejemplo de esta realidad es Torrevieja.

Con sus playas y su buen clima durante todo el año se ha convertido en una de las localidades más demandadas para vivir. Tener el mar Mediterráneo cerca siempre es un valor que suma y poder disfrutar de sus arenales durante todo el año también. Así que si buscas una casa cerca de la playa podrás disfrutar de todas estas ventajas.

Además, en Torrevieja no sólo podrás disfrutar de las playas si no también de las lagunas de la Mata y Torrevieja, un enclave único de fauna y flora a pocos minutos de la ciudad.

Comprar una casa en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso de tres dormitorios con 125 metros cuadrados. Cuenta con dos cuartos de baño y grandes terrazas y, casi lo mejor, a diez minutos andando de la playa del Cura.

Esta vivienda está en el corazón de la ciudad y, según el anuncio, es espaciosa y llena de luz para disfrutar de un estilo de vida mediterráneo.

El precio de este piso es de 167.500 euros.