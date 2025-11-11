El piso luminoso con vistas al mar que se vende en Alicante: tres habitaciones y más de 100 metros cuadrados

Comprar un piso en Alicante puede ser muy buena inversión si estás pensando vivir en la ciudad o alquilar una vivienda.

Aquí tienes algunas viviendas a la venta en diversos barrios de la ciudad:

Comprar un piso en Alicante

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso en el barrio de Babel. Esta vivienda tiene una superficie de 108 metros cuadrados, de los que 90 son útiles en una séptima planta. Se trata de una casa reformada con tres habitaciones dobles luminosas y dos baños completos.

La casa tiene orientación sureste para aprovechar el máximo de horas de sol con vistas al mar Mediterráneo, del que se puede disfrutar desde su amplia terraza exterior.

La vivienda se encuentra a 700 metros del mar y de las playas. Está bien comunicado con transporte público, cerca del centro de Alicante y cerca de centros comerciales.

El precio de este piso es de 243.915 euros.