El piso luminoso con vistas al mar que se vende en Alicante: tres habitaciones y más de 100 metros cuadrados
Esta casa reformada se ubica en una séptima planta
Comprar un piso en Alicante puede ser muy buena inversión si estás pensando vivir en la ciudad o alquilar una vivienda.
Aquí tienes algunas viviendas a la venta en diversos barrios de la ciudad:
Comprar un piso en Alicante
En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso en el barrio de Babel. Esta vivienda tiene una superficie de 108 metros cuadrados, de los que 90 son útiles en una séptima planta. Se trata de una casa reformada con tres habitaciones dobles luminosas y dos baños completos.
La casa tiene orientación sureste para aprovechar el máximo de horas de sol con vistas al mar Mediterráneo, del que se puede disfrutar desde su amplia terraza exterior.
La vivienda se encuentra a 700 metros del mar y de las playas. Está bien comunicado con transporte público, cerca del centro de Alicante y cerca de centros comerciales.
El precio de este piso es de 243.915 euros.
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- David Jiménez, abogado, sobre los problemas entre hermanos por las herencias: 'Hay que evitar los testamentos genéricos
- Un empresario de Alicante recupera 1,8 millones que le estafó el director de una sucursal de un banco suizo
- El reconocimiento de una leyenda del fútbol español al entrenador del Eldense: 'Mi primer ídolo...
- Así es el «búnker» en el que vivirá Messi durante esta semana en Alicante
- Radares de la DGT: Ojo con la novedad que desembarca en la provincia de Alicante
- Área 12 desvela la banda internacional que actuará en Alicante en 2026