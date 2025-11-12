Chollo en Torrevieja: un piso en el centro con grandes posibilidades por menos de 150.000 euros

Si piensas en vivir en Torrevieja es porque tener el mar Mediterráneo a pocos minutos es uno de tus sueños. Estar cerca de la playa es un atractivo muy potente para muchas personas que aspiran a vivir en la Costa Blanca.

En Torrevieja, además de playa, tienes otros muchos atractivos de una gran ciudad, sin perder de vista sus lagunas de la Mata y Torrevieja. Una combinación perfecta.

El clima también es un punto a favor de Torrevieja ya que cuenta con un clima cálido en verano y agradable en verano, ideal para todo el año.

Comprar un piso en el centro de Torrevieja es una apuesta segura para quienes buscan comodidad y calidad de vida. En esta zona se concentra la mayor parte de la actividad comercial, con supermercados, farmacias, colegios y restaurantes a pocos pasos. Además, el centro está muy bien comunicado con el paseo marítimo y con playas emblemáticas como la del Cura o Los Locos, por lo que es posible ir andando al mar en apenas unos minutos.

Compra un piso en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso luminoso con 82 metros cuadrados útiles con un amplio salón-comedor y cocina independiente. En el anuncio se propone un cambio, ya que la cocina se puede integrar con el salón tirando una pared para hacer un piso más amplio y luminoso.

La casa tiene tres habitaciones dobles y dos baños completos con bañera y uno se puede hacer en suite con una reforma. Además, tiene una orientación que le permite tener luz casi todo el día.

La ubicación de la vivienda es el centro de Torrevieja con todos los servicios y el transporte público al alcance y la playa a 900 metros.

El precio de este piso es de 149.990 euros.