El apartamento de colores que puedes comprar en Torrevieja y que está a 40 metros del mar
El piso tiene una habitación, un cuarto de baño y cuesta 135.000 euros
Vivir en Torrevieja es disfrutar de un entorno privilegiado donde el sol y el mar son protagonistas durante todo el año. Esta ciudad de la Costa Blanca ofrece una calidad de vida difícil de igualar, gracias a su clima cálido en verano y templado en invierno y sus playas.
Una de las principales razones para elegir una vivienda en Torrevieja es su cercanía al mar. Respirar el aire limpio, bañarse en el Mediterráneo y pasear por sus arenales son un lujo al alcance de muy pocos.
Las viviendas próximas al mar en Torrevieja mantienen su valor y resultan muy atractivas tanto para vivir todo el año como para invertir en alquiler vacacional, por eso adquirir una casa en esta localidad puede superar una oportunidad.
Comprar una casa en Torrevieja
En el portal inmobiliario Tucasa.com se pone a la venta un piso de 50 metros cuadrados en primera línea y a 40 metros del mar Mediterráneo. Se trata de un apartamento muy colorido con un dormitorio, cocina equipada, un cuarto de baño y licencia turística.
El precio de este apartamento es de 135.000 euros.
