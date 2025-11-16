Elegante y minimalista: así es el piso con terraza que está a la venta en Torrevieja por menos de 260.000 euros

Torrevieja es una ciudad costera muy atractiva ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su clima excepcional con más de 300 días de sol al año y temperaturas agradables durante todas las estaciones. Su privilegiado entorno natural, que incluye el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, junto con sus espectaculares playas como La Mata, Los Náufragos y El Cura, la convierten en un destino ideal para quienes buscan calidad de vida junto al mar.

Este piso en venta en la Playa del Cura, una de las zonas más demandadas, a 200 metros de la playa, con proximidad a todos los servicios necesarios y buena comunicación por carreteras para una vivienda habitual o una segunda residencia.

Comprar un piso en la Playa del Cura, Torrevieja

¿Buscas una vivienda para disfrutar del verano o para vivir sin preocuparte por hacer reformas? Te presentamos este apartamento totalmente reformado, con un estilo moderno y sofisticado, listo para entrar a vivir.

Cuenta con 3 dormitorios —dos dobles con armarios empotrados y uno individual—, un amplio baño renovado con ducha, y un luminoso salón-comedor con cocina americana equipada y galería, todo completamente nuevo y a estrenar. La terraza ofrece agradables vistas a la calle y aporta un extra de luz y confort.

El edificio se encuentra a solo una calle de la Playa del Cura, en una zona rodeada de todos los servicios necesarios: comercios, transporte, restaurantes y más. El precio de este piso es de 257.200 euros.