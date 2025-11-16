Elegante y minimalista: así es el piso con terraza que está a la venta en Torrevieja por menos de 260.000 euros
Esta vivienda dispone de 102m² construidos y tres habitaciones
Torrevieja es una ciudad costera muy atractiva ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su clima excepcional con más de 300 días de sol al año y temperaturas agradables durante todas las estaciones. Su privilegiado entorno natural, que incluye el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, junto con sus espectaculares playas como La Mata, Los Náufragos y El Cura, la convierten en un destino ideal para quienes buscan calidad de vida junto al mar.
Este piso en venta en la Playa del Cura, una de las zonas más demandadas, a 200 metros de la playa, con proximidad a todos los servicios necesarios y buena comunicación por carreteras para una vivienda habitual o una segunda residencia.
Comprar un piso en la Playa del Cura, Torrevieja
¿Buscas una vivienda para disfrutar del verano o para vivir sin preocuparte por hacer reformas? Te presentamos este apartamento totalmente reformado, con un estilo moderno y sofisticado, listo para entrar a vivir.
Cuenta con 3 dormitorios —dos dobles con armarios empotrados y uno individual—, un amplio baño renovado con ducha, y un luminoso salón-comedor con cocina americana equipada y galería, todo completamente nuevo y a estrenar. La terraza ofrece agradables vistas a la calle y aporta un extra de luz y confort.
El edificio se encuentra a solo una calle de la Playa del Cura, en una zona rodeada de todos los servicios necesarios: comercios, transporte, restaurantes y más. El precio de este piso es de 257.200 euros.
