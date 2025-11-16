Oferta inmobiliaria en Alicante: mira este piso con piscina a la venta en Playa San Juan

Alicante es una ciudad mediterránea ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su excelente calidad de vida, su clima templado durante todo el año y su equilibrio perfecto entre mar, naturaleza y servicios urbanos. Su amplia oferta cultural, educativa y comercial, sumada a sus playas y entorno natural, la convierten en un lugar ideal tanto para residir como para invertir.

Una de esas playas es la de San Juan donde se encuentra a la venta este piso con piscina y una plaza de parking junto a todas las comodidades de las diversas instalaciones comunitarias de la urbanización como clubs sociales, pista de tenis y jardín.

Comprar un piso con piscina en la playa de San Juan, Alicante

Hermes Residential es un proyecto exclusivo compuesto por 32 apartamentos que destaca por su diseño contemporáneo, su eficiencia energética y una ubicación privilegiada en Nou Nazareth (San Juan de Alicante). Concebido para ofrecer un estilo de vida moderno y versátil, cuenta con amplias terrazas, zonas comunes de alto nivel y un entorno seguro y tranquilo.

La urbanización dispone de instalaciones premium, como un gimnasio completamente equipado, zona de coworking, piscina con cloración salina rodeada de jardines mediterráneos, áreas de descanso y videovigilancia en las zonas comunes.

Los apartamentos, disponibles en 2 o 3 dormitorios, ofrecen prestaciones de calidad superior: aire acondicionado instalado, cocina amueblada con isla y electrodomésticos, baños completos con opción de suelo radiante o radiadores toalleros, así como acabados modernos que combinan funcionalidad y estilo.

Cada vivienda incluye plaza de garaje y trastero con puntos de luz y preinstalación para carga de vehículos eléctricos. Además, el complejo incorpora placas solares de uso comunitario, favoreciendo el ahorro energético.

La arquitectura de Hermes Residential destaca por su atención al detalle, priorizando la estética moderna y la sostenibilidad. Los jardines automatizados de bajo mantenimiento y la piscina con duchas y baño de servicio refuerzan la comodidad del conjunto.

Su ubicación en Nou Nazareth ofrece proximidad a todos los servicios: restaurantes, centros comerciales, instalaciones deportivas, el Hospital de San Juan, colegios, la Universidad Miguel Hernández, el aeropuerto de Alicante y excelentes conexiones por tranvía y autobús. Todo ello, a solo minutos de la Playa de San Juan y del reconocido Alicante Golf.

Hermes Residential es una invitación a disfrutar de un estilo de vida excepcional donde diseño, confort y sostenibilidad se integran en perfecta armonía. El precio de vivienda es de 470.444 euros.