Oferta en Elche: un lujoso piso con espectaculares vistas y una cocina de ensueño en el Travalón por menos de 375.000 euros

Uno de los mayores atractivos de Elche es que combina patrimonio, naturaleza y servicios, imprimiéndole a esta ciudad un ambiente único. Con sus palmeras, su oferta cultural y una red de barrios bien conectados, la ciudad ofrece un entorno cómodo tanto para familias como para quienes buscan una vida urbana sin renunciar a los espacios verdes.

Una de las zonas en expansión es la del Travalón, una zona muy demandada por familias gracias a la presencia de colegios, parques infantiles y áreas deportivas, además de la cercanía a centros comerciales y supermercados. La conexión con el resto de la ciudad es cómoda, especialmente con el centro y el barrio de Altabix, lo que permite realizar la mayoría de desplazamientos en un corto espacio de tiempo.

Este barrio también queda cerca del Parque Municipal, de la Universidad Miguel Hernández y de los accesos principales de Elche.

Comprar un piso en Elche

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso cuyo precio incluye plaza de aparcamiento y trastero y que se encuentra en el barrio del Travalón. La vivienda cuenta con dos piscinas, una de ellas en la planta superior con cascada que da a la inferior y gimnasio. También cuenta con un patio exterior con barbacoa y acceso a la piscina superior. El piso se encuentra en la primera planta y cuenta con un un recibidor elegante y una lujosa cocina, según indica el anuncio.

El piso cuenta con un amplio salón con acceso a un gran balcón acristalado que también tiene aire acondicionado, vistas a una plaza y con gran espacio para una mesa de comedor y una zona de estar.

El dormitorio principal también tiene acceso directo al balcón y un baño privado, mientras que las otras dos habitaciones comparten un baño con ducha. Los otros dormitorios más pequeños comparten un baño con ducha. También dispone de un patio/zona exterior con barbacoa y acceso directo a la piscina superior.

El piso tiene 104 metros cuadrados y cuesta 372.000 euros.