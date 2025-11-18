Oferta en Alicante: una casa con dos plantas y con silla mecánica para la escalera en La Florida

Comprar una casa en Alicante ofrece múltiples posibilidades ya que hay muchos barrios que hay que tener en cuenta. Obviamente, aquellas zonas más cercanas a la playa tienen un precio más elevado pero hay otros barrios que están más alejados de los arenales y del centro que pueden ser más accesibles.

En Alicante hay pisos a la venta en Benalúa, Altozano, Alipark, San Gabriel o la Cañada del Fenollar, que puedes consultar. Otro de los barrios que tienen a la venta viviendas es el de La Florida. Un barrio de toda la vida de Alicante que está a diez minutos del centro y que puede ser una buena oportunidad para comprar un piso en Alicante.

Comprar un piso en Alicante

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta una casa en el barrio de La Florida, cerca de la plaza de la Viña, con dos plantas y un total de 226 metros cuadrados. Se encuentra cerca del centro de salud, farmacias, supermercados, colegios e institutos y está bien conectado con el transporte público.

El piso necesita una reforma aunque se vende amueblada. La planta inferior no tiene aire acondicionado y cuenta con un recibidor, un comedor amplio y un gran patio con aseo. Ambas plantas se encuentran “perfectamente separadas” indica el anuncio.

Para subir a la planta superior tienes una silla mecánica para la escalera que permite el acceso a personas con movilidad reducida. En esta planta hay tres habitaciones, con aire acondicionado en la principal, salón, comedor, cocina y baño completo.

El precio de este piso es de 315.000 euros.