Con una piscina en la azotea y vistas al mar: así es el espectacular piso rebajado a la venta cerca de la playa de Torrevieja

La vivienda tiene dos habitaciones, dos cuartos de baño y una terraza particular

EL piso con piscina en la azotea a la venta en Torrevieja

EL piso con piscina en la azotea a la venta en Torrevieja / Tucasa.com

O. Casado

O. Casado

Torrevieja es una de las ciudades más deseadas para vivir cerca del mar Mediterráneo. Este municipio de la Costa Blanca cuenta con playas envidiables y las Lagunas de Torrevieja y la Mata, un enclave natural que es único.

Vivir en Torrevieja tiene muchas ventajas ya que podemos residir en una gran ciudad pero con playa, algo que sin duda, valorarán la mayoría de sus vecinos. Además, comprar un piso en Torrevieja también puede ser una opción a valorar si quieres arrendar la vivienda.

Comprar un piso en Torrevieja

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un bonito piso en pleno centro de Torrevieja y a 10 minutos de la playa del Cura. Se trata de una vivienda luminosa, con dos habitaciones, dos cuartos de baño, cocina abierta al salón y una amplia terraza.

El piso tiene 88 metros cuadrados y desde la terraza puede verse el mar.

El edificio está situado cerca de restaurantes, cafeterías y tiendas y en la azotea hay una gran zona común para relajarse y tomar el sol así como una piscina.

El precio del piso era de 319.900 euros y ahora vale 300.000 euros.

