Buenas noticias si buscas comprar una casa en Elche: este tríplex tiene cuatro habitaciones y piscina y cuesta menos de lo que imaginas

Elche se ha convertido en un lugar cada vez más deseado para vivir gracias a su clima, calidad de vida y amplia oferta cultural y educativa. Vivir en Elche significa estar rodeado de una naturaleza increíble dentro de una gran ciudad con un gran patrimonio cultural.

Como toda gran ciudad, en Elche también se encuentra la Universidad Miguel Hernández (UMH) ubicada en una zona que combina tranquilidad, servicios y excelente conexión con el centro de la ciudad.

La presencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche no solo aporta vida y dinamismo al entorno, sino que también garantiza el desarrollo constante de infraestructuras, transporte y comercios. Esto convierte la zona en un excelente lugar para invertir en vivienda, tanto si se busca una residencia habitual como si se considera una opción de alquiler.

Vivir en la zona de la UMH significa estar rodeado de un ambiente joven, moderno y en constante movimiento. Además, ofrece una gran variedad de servicios como supermercados, centros deportivos, cafeterías, parques y zonas de ocio.

En esta zona destacan su buena conexión con el centro de Elche y las principales vías de acceso a Alicante y Murcia y un entorno residencial tranquilo, ideal para familias, estudiantes y profesionales. La alta demanda de alquiler en esta zona también la convierte en una excelente ubicación para comprar una casa en un entorno con zonas verdes y parques, además de otros centros educativos como colegios e institutos.

Además, gracias al crecimiento urbanístico de los últimos años, han surgido urbanizaciones modernas con todas las comodidades, que ofrecen viviendas amplias, funcionales y con acabados actuales.

Comprar una casa en Elche

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un moderno triplex adosado reformado en 2021, ubicado en la zona del Kelme, una de las áreas más tranquilas y codiciadas próximas a la Universidad Miguel Hernández.

Este encantador hogar se sitúa en una urbanización con zonas ajardinadas y piscina, ideal para disfrutar del buen clima mediterráneo durante todo el año. La vivienda destaca por su distribución práctica y su diseño contemporáneo.

Dispone de un sótano totalmente acondicionado, que incluye un gimnasio, un acogedor salón, dos pequeñas despensas y acceso directo a dos plazas de garaje. En la planta baja, te recibirá una bonita terraza privada, perfecta para desayunar al aire libre, que da paso a un amplio salón con cocina abierta, zona de lavadero, un baño completo y una habitación funcional.

En la planta superior encontrarás tres dormitorios, incluyendo la habitación principal con baño en suite, además de otro baño completo y un espacio de trabajo ideal para quienes teletrabajan o estudian desde casa.

Este tríplex adosado es perfecto para quienes buscan comodidad, espacio y estilo moderno en un entorno seguro y bien comunicado.

La vivienda tiene un total de 200 metros cuadrados y cuesta 380.000 euros.