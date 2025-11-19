Amanecer mediterráneo en cada despertar: descubre este piso en Orihuela Costa por menos de 300.000 euros

Orihuela, situada en el sureste de la provincia de Alicante, es una ciudad que combina historia, cultura y una excelente ubicación geográfica. A tan solo 51 km del Aeropuerto de Alicante-Elche y 48 km del Aeropuerto de Murcia-San Javier, ofrece una conectividad inmejorable para residentes y visitantes. Además, se encuentra bien comunicada por carretera mediante la AP-7 y la A-7, facilitando el acceso a otras ciudades como Alicante, Cartagena y Murcia.

La ciudad es conocida por su rica herencia cultural, siendo el lugar de nacimiento del poeta Miguel Hernández. Su Casa-Museo, ubicada en el casco antiguo, permite a los visitantes adentrarse en la vida y obra de este ilustre autor. Además, Orihuela celebra anualmente la "Senda del Poeta", un recorrido que rememora los lugares significativos en la vida de Hernández. La Semana Santa de Orihuela es otra de las grandes tradiciones de la ciudad, declarada Interés Turístico Internacional.

Por su parte, Orihuela Costa es una extensa franja litoral que forma parte del municipio. Esta zona es conocida por sus playas de arena fina y aguas cristalinas, ideales para el disfrute durante todo el año debido a sus cálidas temperaturas. Además, cuenta con una infraestructura moderna que incluye centros comerciales, restaurantes, centros de salud y una amplia oferta de actividades recreativas.

Dehesa de Campoamor: exclusividad y tranquilidad

Dentro de Orihuela Costa, la urbanización Dehesa de Campoamor destaca por su ambiente tranquilo y exclusivo. Esta zona residencial ofrece acceso directo a la playa, vistas panorámicas al mar y una amplia gama de servicios. El Puerto Deportivo de Campoamor es un punto de referencia para los amantes de la náutica y ofrece actividades como cursos de vela y windsurf.

La zona cuenta con una red de transporte público eficiente que conecta Orihuela Costa con el centro de Orihuela y otras localidades cercanas. Además, existen paradas de taxi en puntos estratégicos como el Centro Comercial La Zenia y el Centro de Salud de Cabo Roig.

Vivir en Orihuela: amplio piso para disfrutar de atardeceres mediterráneos

El portal inmobiliario tucasa.com ofrece un magnífico piso en una de las zonas más exclusivas de la costa mediterránea. Este inmueble combina lujo, comodidad y tecnología en un entorno privilegiado.

El moderno apartamento construido en 2018 ofrece una amplia gama de comodidades. Con una generosa superficie de 141m2, el piso cuenta con dos luminosas habitaciones, ambas equipadas con armarios empotrados, ofreciendo un amplio espacio de almacenamiento. El cuarto principal dispone de un baño en suite con acabados de alta calidad, mientras que el segundo baño también mantiene los estándares de lujo.

La cocina, de estilo americano, está completamente equipada con electrodomésticos de última generación, propiciando un ambiente moderno y funcional. El salón, amplio y luminoso, se conecta con una magnífica terraza desde donde se pueden disfrutar vistas panorámicas al mar, la playa y la montaña, creando el escenario perfecto para relajarse al final del día. Así como reza en el anuncio de la propiedad, este espacio es perfecto para disfrutar de "atardeceres mágicos".

El apartamento está equipado con aire acondicionado y calefacción, asegurando una temperatura agradable durante todo el año. El sistema de seguridad incluye una alarma, videoportero y persianas eléctricas, proporcionando tranquilidad y privacidad.

En las áreas comunes del complejo, los residentes pueden disfrutar de una piscina climatizada y exterior, una zona deportiva multidisciplinar, un gimnasio, jacuzzi y amplias zonas ajardinadas. Para las familias, hay zonas infantiles con un proyecto arqueológico, permitiendo que los más pequeños aprendan jugando. Además, el complejo cuenta con una pista de tenis, ofreciendo diversas opciones para el ocio y el deporte.

La ubicación del inmueble, que se encuentra a la venta por 357.200 euros, es inmejorable, encontrándose a tan solo unos pasos de la playa y cerca de un campo de golf. La zona es tranquila y residencial, pero al mismo tiempo cuenta con una amplia oferta de restaurantes, tiendas y servicios, asegurando una vida cómoda y placentera.