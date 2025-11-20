A la venta cerca de la playa en Orihuela: un piso con tres habitaciones en una urbanización con piscina

Orihuela es una de las ciudades con un patrimonio más destacado del sur de la provincia de Alicante. Su historia y su fuerte identidad cultural la convierten en un lugar único para vivir, con un equilibrio perfecto entre tradición y vida moderna. Caminar por su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, es convivir con iglesias barrocas, palacios renacentistas y la huella del poeta Miguel Hernández, cuyo legado forma parte de la esencia del municipio.

El entorno natural es otro de sus grandes atractivos. La costa oriolana, con playas como La Zenia o Cabo Roig, está a pocos kilómetros del centro urbano, y las sierras que rodean la ciudad permiten disfrutar de rutas de senderismo y zonas verdes. Además, la buena conexión por carretera y tren facilita los desplazamientos hacia Alicante, Murcia o Elche.

Comprar un piso en Orihuela

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso de 95 metros cuadrados en Orihuela, en la octava planta en los Altos de Campoamor.

La casa está a pocos metros de la playa y en una zona de grandes pinares junto al mar, esto hace que tenga unas buenas vistas de la naturaleza y del mar Mediterráneo.

El piso tiene tres habitaciones, dos baños, cocina americana y una amplia terraza. La casa se vende amueblada y tiene aire acondicionado. Otra de sus grandes ventajas es que su orientación sur le permite tener mucha luz y sol durante todo el año.

El piso está ubicado en una urbanización con piscina comunitaria, pistas de tenis y zonas verdes.

El precio de este piso es de 230.500 euros e incluye plaza de garaje y trastero.