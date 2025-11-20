Mini piso con un mini precio en Torrevieja: a 10 minutos de la playa y por menos de 120.000 euros

Torrevieja es una de las ciudades más populares de la Comunidad Valenciana y de la Costa Blanca. Torrevieja es un destino que ha crecido hasta convertirse en un lugar ideal para vivir todo el año. Esta localidad destaca por su clima privilegiado, con más de 300 días de sol y temperaturas agradables durante todo el año, y su ambiente mediterráneo atraen tanto a familias como a personas que buscan tranquilidad sin renunciar a los servicios de una gran ciudad.

Torrevieja tiene también el atractivo de contar con la presencia de las lagunas de La Mata y Torrevieja, es paraje natural inigualable, pero también cuenta con amplios paseos marítimos y una mezcla de culturas muy interesante.

Una de las grandes ventajas de vivir en Torrevieja es su variedad de servicios. La ciudad cuenta con centros de salud, supermercados, colegios, comercios, restaurantes y una amplia oferta de actividades deportivas. Todo ello, unido a su buena conexión por carretera con Alicante, Elche y el aeropuerto de Alicante-Elche, facilita el día a día y permite organizarse sin grandes desplazamientos.

La calidad de vida es otro de sus puntos fuertes. Torrevieja combina un ritmo tranquilo con zonas llenas de vida durante todo el año. Sus playas urbanas, parques, carriles bici y espacios abiertos invitan a llevar una rutina activa al aire libre.

Comprar un piso en Torrevieja

Comprar un piso en Torrevieja es una apuesta segura, pero hacerlo cerca de la playa del Cura y del paseo marítimo ofrece ventajas adicionales que marcan la diferencia. Esta zona es una de las más buscadas por su ambiente agradable, su cercanía al centro urbano y su conexión directa con la playa.

La playa del Cura es una de las playas urbanas más conocidas, con aguas tranquilas y servicios completos. El paseo marítimo está cerca y también cuenta con cafeterías, restaurantes y zonas de ocio.

En el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta un piso de 59 metros cuadrados que se encuentra a 650 metros de la playa del Cura. Se trata de una casa con dos habitaciones (una con armarios empotrados) y un cuarto de baño en una segunda planta.

La cocina americana está amueblada y equipada con electrodomésticos mientras que el salón y la terraza tienen vista a la calle. El paseo marítimo de Torrevieja está a 8 minutos andando del portal del edificio.

El precio de esta vivienda es de 119.900 euros.