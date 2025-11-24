Bajada de precio: descubre esta casa con piscina a la venta en Orihuela
Por menos de 270.000 euros, esta vivienda dispone de 3 habitaciones y 89 metros cuadrados construidos
Situada en la provincia de Alicante, Orihuela destaca por su profundo patrimonio histórico y su vibrante vida cultural. Con raíces que se remontan a épocas antiguas, la ciudad ha sido moldeada por diversas civilizaciones, lo que se refleja en su impresionante casco antiguo, repleto de monumentos, iglesias y palacios que narran su rica historia.
Además de su legado histórico, Orihuela se beneficia de un clima mediterráneo envidiable, que contribuye a una excelente calidad de vida. La ciudad ofrece una amplia oferta cultural y festiva, combinando tradición y modernidad, y se encuentra estratégicamente ubicada cerca de la costa, lo que la convierte en un destino atractivo tanto para residentes como para visitantes.
Comprar una casa en Orihuela
Este precioso chalet independiente a la venta está ubicado en una zona tranquila y, al mismo tiempo, muy cerca de todos los servicios esenciales. La vivienda cuenta con 3 amplios dormitorios con armarios empotrados, uno de ellos con salida directa a una terraza con vistas al parque y a la piscina, lo que aporta un encanto especial. Dispone de 2 baños completos, una cocina americana totalmente amueblada y equipada, y un amplio salón-comedor ideal para disfrutar en familia.
La casa se vende amueblada y está lista para entrar a vivir, equipada con aire acondicionado frío-calor para disfrutar del máximo confort en cualquier época del año.
En el exterior encontrarás un jardín privado, perfecto para aprovechar cada momento al aire libre: hacer barbacoas, relajarte o incluso instalar una piscina privada si lo deseas.
La ubicación es inmejorable, con el centro comercial, supermercados, colegios, instituto, centro médico, polideportivo y una gran variedad de bares y restaurantes a pocos minutos. Además, la urbanización cuenta con una piscina comunitaria, ideal para refrescarte en los días más calurosos.
Si buscas vivir en una casa independiente, con privacidad y a la vez con todo al alcance de la mano, o quieres realizar una inversión segura para alquiler anual o vacacional, esta propiedad es una oportunidad que no puedes dejar escapar por un precio de 264.900 euros.
