Oportunidad inmobiliaria en Alicante: se vende piso con terraza por menos de 145.000 euros

Alicante es una ciudad mediterránea ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su excelente calidad de vida, su clima templado durante todo el año y su equilibrio perfecto entre mar, naturaleza y servicios urbanos. Su amplia oferta cultural, educativa y comercial, sumada a sus playas y entorno natural, la convierten en un lugar ideal tanto para residir como para invertir.

Con una economía en auge, una gastronomía reconocida y celebraciones tan emblemáticas como las Hogueras de San Juan, Alicante ofrece una calidad de vida excepcional. El aeropuerto internacional de El Altet, situado a solo 10 km del centro, y su estación de AVE, permiten conexiones rápidas con el resto de España y Europa. Además, su red de transporte público (autobuses urbanos y tranvías), facilita la movilidad diaria sin necesidad de coche.

Vivir en Alicante

Situado muy cerca del centro de la ciudad, los barrios de Los Ángeles, Altozano y Campoamor han sabido mantener su identidad local y su carácter acogedor. Es una zona consolidada, residencial y tranquila, ideal para familias, parejas o profesionales que buscan un equilibrio entre comodidad, servicios y buena comunicación.

Estos distritos cuentan con centros educativos, supermercados, parques, instalaciones deportivas y una excelente conexión tanto con el centro como con las salidas hacia otras zonas de la ciudad. Un factor a destacar es su cercanía a los servicios esenciales y transporte, los convierte en un punto estratégico para quienes necesitan desplazarse ya sea por motivos laborales o personales.

Comprar un piso en Alicante

Descubre este estupendo piso ubicado en una zona residencial tranquila en Alicante. Con 93 m² construidos, se presenta como una opción ideal tanto para familias que buscan su hogar perfecto como para inversores en busca de una oportunidad sólida. La vivienda destaca por su distribución práctica y la gran luminosidad que llena cada estancia, creando un ambiente acogedor y agradable.

Cuenta con tres habitaciones bien dimensionadas, una de ellas equipada con un amplio armario empotrado que optimiza el espacio de almacenamiento. El salón-comedor, amplio y confortable, ofrece acceso directo a un balcón, perfecto para desconectar al aire libre, disfrutar del sol o crear una pequeña zona de descanso.

La cocina office, independiente y equipada, conecta con una galería funcional para las tareas del día a día. La vivienda se completa con un trastero muy útil y un baño completo, en perfecto estado, que aporta comodidad adicional.

La comunidad cuenta con zonas ajardinadas y un patio privado comunitario, espacios ideales para actividades en familia, para que jueguen los niños o simplemente para relajarse después de la jornada.

Una vivienda que lo tiene todo: amplitud, luz, tranquilidad y una ubicación estratégica por 143.000 euros.