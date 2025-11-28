Oferta en Torrevieja: un chalet con piscina en una parcela de 400 metros cerca de las Lagunas

Si estás interesado en comprar un chalet en Torrevieja esta información te interesa. El portal inmobiliario Tucasa.com ha puesto a la venta una vivienda que se ubica en una parcela de alrededor de 400 metros cuadrados y destaca por las múltiples opciones que ofrece para una futura reforma.

El inmueble se encuentra en una zona residencial muy tranquila de Torrevieja, con excelente comunicación y todos los servicios del día a día a poca distancia. En las inmediaciones hay supermercados como Mercadona y Carrefour, el centro comercial Habaneras, colegios, restaurantes y centros de salud. Las playas de Los Locos y del Cura están a unos diez minutos en coche y el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja se sitúa muy cerca, una opción ideal para disfrutar de caminatas y actividades al aire libre. Su conexión con la N-332 y la AP-7 permite acceder cómodamente tanto al centro de Torrevieja como a los municipios vecinos de la Costa Blanca.

La zona interior del chalet

El chalet dispone actualmente de tres dormitorios, un baño completo con ducha y un aseo de cortesía. El dormitorio principal tiene la opción de crear fácilmente un baño en suite. La zona de día combina salón y cocina en un espacio abierto que aporta amplitud y luminosidad, y la ausencia de vigas de carga permite tirar paredes, según indica el anuncio. Las ventanas recién instaladas, con sistema climalit, garantizan un notable aislamiento tanto térmico como acústico.

La zona exterior

El exterior es uno de los grandes atractivos de la propiedad. Cuenta con una amplia piscina privada, zona de barbacoa y un baño adicional que da servicio a esta área. El terreno está asfaltado y ofrece la posibilidad de habilitar una entrada de garaje sin complicaciones.

Además, la parcela incluye una construcción extra que puede convertirse en una casa de invitados totalmente independiente, ya que dispone de cocina, baño y calentador. Incluso es viable crear un acceso propio desde la calle para asegurar una mayor privacidad.