¿Buscas vivir en un ático con piscina en Torrevieja? Descubre esta oportunidad por solo 120.000 euros

Torrevieja es una ciudad costera muy atractiva ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su clima excepcional con más de 300 días de sol al año y temperaturas agradables durante todas las estaciones. Su privilegiado entorno natural, que incluye el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, junto con sus espectaculares playas como La Mata, Los Náufragos y El Cura, la convierten en un destino ideal para quienes buscan calidad de vida junto al mar.

Esta ciudad cuenta con todos los servicios indispensables para realizar vida diaria como centros de salud, supermercados, colegios, comercios, restaurantes y una amplia oferta de actividades deportivas. Además, tiene una muy buena conexión por carretera con Alicante, Elche y el aeropuerto de Alicante-Elche, lo que facilita los desplazamientos en transporte público o coche particular.

Comprar un ático con piscina en Torrevieja

Esta fantástica vivienda está a la venta en el portal inmobiliario Tucasa.com y se ubica en la zona residencial de El Molino en Torrevieja. Con 72 m² construidos y 57,72 m² útiles, la vivienda se encuentra en muy buen estado, lista para entrar a vivir sin necesidad de realizar reformas.

Dispone de dos habitaciones acogedoras, un baño completo con ducha y una cocina equipada, además de incluir electrodomésticos y mobiliario, lo que convierte esta propiedad en una opción práctica y lista para disfrutar desde el primer día. Forma parte de una comunidad con piscina, ideal para refrescarse y aprovechar el clima mediterráneo durante gran parte del año.

Uno de sus mayores atractivos es su amplia terraza, un espacio perfecto para relajarse, disfrutar de las vistas despejadas hacia la Laguna Rosa y contemplar atardeceres únicos.

La ubicación es inmejorable: muy próxima a paradas de autobús, al Centro Comercial Habaneras, al Parque de las Naciones, colegios, supermercados —incluido uno justo al lado—, además de bancos, restaurantes y todo tipo de servicios esenciales. También se encuentra a pocos minutos del Parque Acuático y de las principales zonas de ocio de Torrevieja.

Ideal para inversores, este ático representa una oportunidad única gracias a la alta demanda de la zona, tanto por turistas como por residentes, garantizando una excelente rentabilidad en alquiler, ya sea vacacional o de larga duración por un precio de 120.000 euros.