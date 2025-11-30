Oportunidad inmobiliaria en Alicante: este piso de Carolinas puede ser tuyo por 160.000 euros

Alicante es una ciudad mediterránea ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su excelente calidad de vida, su clima templado durante todo el año y su equilibrio perfecto entre mar, naturaleza y servicios urbanos. Su amplia oferta cultural, educativa y comercial, sumada a sus playas y entorno natural, la convierten en un lugar ideal tanto para residir como para invertir.

Con una economía en auge, una gastronomía reconocida y celebraciones tan emblemáticas como las Hogueras de San Juan, Alicante ofrece una calidad de vida excepcional. El aeropuerto internacional de El Altet, situado a solo 10 km del centro, y su estación de AVE, permiten conexiones rápidas con el resto de España y Europa. Además, su red de transporte público (autobuses urbanos y tranvías), facilita la movilidad diaria sin necesidad de coche.

Vivir en el barrio de Carolinas

Situado cerca del centro de la ciudad, el barrio de Carolinas ha sabido mantener su identidad local y su carácter acogedor. Es una zona consolidada, residencial y tranquila, ideal para familias, parejas o profesionales que buscan un equilibrio entre comodidad, servicios y buena comunicación.

Carolinas cuenta con centros educativos, supermercados, parques, instalaciones deportivas y una excelente conexión tanto con el centro como con las salidas hacia otras zonas de la ciudad. Un factor a destacar es su cercanía a la estación de tren, lo que lo convierte en un punto estratégico para quienes necesitan desplazarse ya sea por motivos laborales o personales.

Comprar un piso en Alicante

Esta encantadora vivienda de 3 dormitorios te ofrece el espacio ideal para disfrutar en familia. Uno de los dormitorios es doble, perfecto para el descanso, mientras que los otros dos son individuales y acogedores, adaptables como habitaciones infantiles, despacho o zona de invitados.

El amplio salón-comedor destaca por su pequeño mirador, un rincón perfecto para relajarte con una taza de café o disfrutar de la luz natural. La vivienda dispone además de un baño completo, una cocina equipada que invita a cocinar y una galería que aporta luz y practicidad al día a día.

Su ubicación es inmejorable, justo al lado del popular Bulevar del Pla, una zona vibrante y llena de vida donde encontrarás tiendas, restaurantes y todo tipo de servicios. Además, tendrás la parada del TRAM a pocos pasos, lo que facilita enormemente los desplazamientos por toda la ciudad. Como valor añadido, el edificio cuenta con ascensor, proporcionando comodidad y accesibilidad.

Es una opción ideal tanto si buscas tu primer hogar como si deseas invertir en una propiedad con excelente demanda. Esta fantástica vivienda está a la venta en el portal inmobiliario Tucasa.com por 160.000 euros.