Oportunidad inmobiliaria en Alicante: este piso de Carolinas puede ser tuyo por 160.000 euros
Esta vivienda dispone de tres habitaciones y 80 metros cuadrados construidos
Alicante es una ciudad mediterránea ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su excelente calidad de vida, su clima templado durante todo el año y su equilibrio perfecto entre mar, naturaleza y servicios urbanos. Su amplia oferta cultural, educativa y comercial, sumada a sus playas y entorno natural, la convierten en un lugar ideal tanto para residir como para invertir.
Con una economía en auge, una gastronomía reconocida y celebraciones tan emblemáticas como las Hogueras de San Juan, Alicante ofrece una calidad de vida excepcional. El aeropuerto internacional de El Altet, situado a solo 10 km del centro, y su estación de AVE, permiten conexiones rápidas con el resto de España y Europa. Además, su red de transporte público (autobuses urbanos y tranvías), facilita la movilidad diaria sin necesidad de coche.
Vivir en el barrio de Carolinas
Situado cerca del centro de la ciudad, el barrio de Carolinas ha sabido mantener su identidad local y su carácter acogedor. Es una zona consolidada, residencial y tranquila, ideal para familias, parejas o profesionales que buscan un equilibrio entre comodidad, servicios y buena comunicación.
Carolinas cuenta con centros educativos, supermercados, parques, instalaciones deportivas y una excelente conexión tanto con el centro como con las salidas hacia otras zonas de la ciudad. Un factor a destacar es su cercanía a la estación de tren, lo que lo convierte en un punto estratégico para quienes necesitan desplazarse ya sea por motivos laborales o personales.
Comprar un piso en Alicante
Esta encantadora vivienda de 3 dormitorios te ofrece el espacio ideal para disfrutar en familia. Uno de los dormitorios es doble, perfecto para el descanso, mientras que los otros dos son individuales y acogedores, adaptables como habitaciones infantiles, despacho o zona de invitados.
El amplio salón-comedor destaca por su pequeño mirador, un rincón perfecto para relajarte con una taza de café o disfrutar de la luz natural. La vivienda dispone además de un baño completo, una cocina equipada que invita a cocinar y una galería que aporta luz y practicidad al día a día.
Su ubicación es inmejorable, justo al lado del popular Bulevar del Pla, una zona vibrante y llena de vida donde encontrarás tiendas, restaurantes y todo tipo de servicios. Además, tendrás la parada del TRAM a pocos pasos, lo que facilita enormemente los desplazamientos por toda la ciudad. Como valor añadido, el edificio cuenta con ascensor, proporcionando comodidad y accesibilidad.
Es una opción ideal tanto si buscas tu primer hogar como si deseas invertir en una propiedad con excelente demanda. Esta fantástica vivienda está a la venta en el portal inmobiliario Tucasa.com por 160.000 euros.
- Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas
- Primer caso de gripe aviar en Alicante: Guardamar activa el protocolo
- Pérez Llorca se despide de Finestrat tras 21 años: “Me voy triste pero contento”
- El Ayuntamiento de Alicante alerta de que los conciertos anunciados en el Área 12 de Rabasa carecen de permiso
- El SEPE busca trabajadores para uno de los puestos más demandados de la Navidad
- Adiós al macrochiringuito el Varadero en Pilar de la Horadada: comienza su derribo
- Andrej Delibasic honra a su padre en la despedida del Rico Pérez al 23 del Hércules
- La nueva ruta para volar desde Alicante a una de las ciudades más cosmopolitas de Europa: desde 85 euros en temporada alta