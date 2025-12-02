Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ático de estilo mediterráneo a la venta en Torrevieja a pocos metros de la playa

Esta vivienda tiene 100 metros cuadrados, dos habitaciones y dos cuartos de baño

El ático a la venta en Torrevieja cerca de la playa del Cura

El ático a la venta en Torrevieja cerca de la playa del Cura

Comprar una casa en Torrevieja puede ser una excelente inversión inmobiliaria. Este municipio de la Vega Baja es conocido por sus playas y sus Lagunas de La Mata y Torrevieja. Un enclave único que puede suponer una oportunidad para aquellos que quieran comprar una casa, ya sea para vivir durante todo el año, para pasar periodos vacacionales o para alquilarla.

Comprar un ático en Torrevieja

El portal inmobiliario Tucasa.com ha puesto a la venta un ático-dúplex situado en pleno centro de Torrevieja, a tan solo dos minutos a pie de la playa del Cura, una de las zonas más importantes de la ciudad por su ambiente, servicios y proximidad al mar. Sin duda una joya para los amantes del Mediterráneo.

Según indica el anuncio, la vivienda ofrece una distribución moderna y muy cómoda. El piso tiene 100 metros cuadrados, lo que da una idea de su amplitud. El ático dispone de dos dormitorios, un amplio vestidor, y un luminoso salón-comedor integrado con una cocina abierta que aporta amplitud y funcionalidad al espacio. Cuenta también con dos baños completos, diseñados para garantizar confort en el día a día.

El diseño es algo que también caracteriza a este ático ya que está decorado con madera y tonos blancos y un llamativo azul marino que le da un aire mediterráneo. Un ático distinto y muy original que puede ser una buena oportunidad para quienes buscan una vivienda bien ubicada, con espacios aprovechados y a escasos pasos de la playa. Ideal como residencia habitual, segunda vivienda o inversión en una de las zonas más demandadas de Torrevieja.

El precio de esta vivienda es de 209.900 euros.

