El ático de estilo mediterráneo a la venta en Torrevieja a pocos metros de la playa

Comprar una casa en Torrevieja puede ser una excelente inversión inmobiliaria. Este municipio de la Vega Baja es conocido por sus playas y sus Lagunas de La Mata y Torrevieja. Un enclave único que puede suponer una oportunidad para aquellos que quieran comprar una casa, ya sea para vivir durante todo el año, para pasar periodos vacacionales o para alquilarla.

Comprar un ático en Torrevieja

El portal inmobiliario Tucasa.com ha puesto a la venta un ático-dúplex situado en pleno centro de Torrevieja, a tan solo dos minutos a pie de la playa del Cura, una de las zonas más importantes de la ciudad por su ambiente, servicios y proximidad al mar. Sin duda una joya para los amantes del Mediterráneo.

Según indica el anuncio, la vivienda ofrece una distribución moderna y muy cómoda. El piso tiene 100 metros cuadrados, lo que da una idea de su amplitud. El ático dispone de dos dormitorios, un amplio vestidor, y un luminoso salón-comedor integrado con una cocina abierta que aporta amplitud y funcionalidad al espacio. Cuenta también con dos baños completos, diseñados para garantizar confort en el día a día.

El diseño es algo que también caracteriza a este ático ya que está decorado con madera y tonos blancos y un llamativo azul marino que le da un aire mediterráneo. Un ático distinto y muy original que puede ser una buena oportunidad para quienes buscan una vivienda bien ubicada, con espacios aprovechados y a escasos pasos de la playa. Ideal como residencia habitual, segunda vivienda o inversión en una de las zonas más demandadas de Torrevieja.

El precio de esta vivienda es de 209.900 euros.