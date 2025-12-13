Oportunidad única en Orihuela: mira este piso con piscina y terraza por menos de 170.000 euros

Situada en la provincia de Alicante, Orihuela destaca por su profundo patrimonio histórico y su vibrante vida cultural. Con raíces que se remontan a épocas antiguas, la ciudad ha sido moldeada por diversas civilizaciones, lo que se refleja en su impresionante casco antiguo, repleto de monumentos, iglesias y palacios que narran su rica historia.

Además de su legado histórico, Orihuela se beneficia de un clima mediterráneo envidiable, que contribuye a una excelente calidad de vida. La ciudad ofrece una amplia oferta cultural y festiva, combinando tradición y modernidad, y se encuentra estratégicamente ubicada cerca de la costa, lo que la convierte en un destino atractivo tanto para residentes como para visitantes.

Comprar un piso con piscina en Playa Flamenca

Descubre esta nueva oportunidad de vivir en Orihuela Costa, de la mano del portal inmobiliario tucasa.com. Sale al mercado un apartamento de dos dormitorios y un baño en la urbanización Parque de Duque, un residencial cerrado con piscina comunitaria, zonas verdes y área de recreo. La vivienda, situada en primera planta y con orientación suroeste, se ofrece por 167.260 euros.

El inmueble dispone de 76 m² construidos (59 m² útiles) y una distribución pensada para el día a día, con salón-comedor amplio y cocina americana con ventana, además de un baño con ventana, lo que mejora la ventilación natural. Entre sus puntos fuertes destaca una terraza bien orientada, ideal para aprovechar el sol en invierno y disfrutar de las noches de verano.

Según la información del anuncio, el apartamento se encuentra en estado “para entrar a vivir”, cuenta con suelo de parquet y agua caliente individual, y tiene una antigüedad de entre 20 y 30 años. La ubicación permite un acceso cómodo a distintas direcciones dentro de la costa, en un entorno residencial con servicios y zonas de ocio cercanas.