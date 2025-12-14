Gran oportunidad para vivir en Torrevieja: descubre este piso con terraza por menos de 240.000 euros

Torrevieja es una ciudad costera muy atractiva ubicada en la Costa Blanca, reconocida por su clima excepcional con más de 300 días de sol al año y temperaturas agradables durante todas las estaciones. Su privilegiado entorno natural, que incluye el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, junto con sus espectaculares playas como La Mata, Los Náufragos y El Cura, la convierten en un destino ideal para quienes buscan calidad de vida junto al mar.

Esta ciudad cuenta con todos los servicios indispensables para realizar vida diaria como centros de salud, supermercados, colegios, comercios, restaurantes y una amplia oferta de actividades deportivas. Además, tiene una muy buena conexión por carretera con Alicante, Elche y el aeropuerto de Alicante-Elche, lo que facilita los desplazamientos en transporte público o coche particular.

Comprar un piso en Torrevieja

Descubre este apartamento reformado de forma integral sale al mercado en pleno centro de Torrevieja, en la avenida Ramón Gallud, una de las zonas más demandadas por su cercanía a servicios, comercios y el área portuaria. La vivienda, situada en una sexta planta, destaca por sus vistas abiertas a la avenida, al nuevo puerto y al mar, además de su orientación sur, que garantiza luz natural y sol durante gran parte del día.

El inmueble cuenta con dos dormitorios y dos baños completos, uno de ellos en suite en el dormitorio principal. La reforma, según detalla el anuncio, se ha realizado con materiales de alta calidad, incluyendo instalación eléctrica y fontanería renovadas, lo que mejora tanto la eficiencia como la seguridad de la vivienda.

Entre sus prestaciones, incorpora suelo radiante en toda la casa, persianas eléctricas y aire acondicionado con bomba de calor en todas las estancias, un conjunto de equipamiento pensado para el confort durante todo el año. En cuanto al almacenamiento, dispone de armarios empotrados en los dormitorios y un gran armario de varias puertas en el pasillo, aportando una capacidad extra poco habitual en viviendas céntricas.

La propiedad se entrega totalmente amueblada, lo que la convierte en una opción especialmente atractiva para quienes buscan entrar a vivir sin necesidad de inversión adicional o para quienes valoran una vivienda lista para rentabilizar en una ubicación clave de la ciudad por 239.000 euros.