Oferta en Elche: se vende un piso para los amantes de la playa por menos de 200.000 euros en Arenales del Sol

Vivir cerca de la playa es el sueño de mucha gente. Oír el mar, sentir la brisa del Mediterráneo, pasear por el arenal y disfrutar del sol, es algo que muy pocos afortunados pueden conseguir.

Uno de los lugares más buscados en la provincia de Alicante para poder disfrutar de todas estas ventajas es Arenales del Sol, en Elche. Comprar una casa en esta zona es una buena inversión, tanto si quieres disfrutar tú mismo de la vivienda, como si decides alquilarla.

Comprar un piso en Arenales del Sol

En el portal Tucasa.com hay a la venta un piso en Arenales del Sol a 300 metros de la playa. Este apartamento está en una primera planta con ascensor y acceso para personas con movilidad reducida, una combinación cada vez más difícil de encontrar tan cerca del litoral.

La vivienda tiene 56 metros cuadrados y se distribuye de forma práctica: dos dormitorios, un baño, y un salón amplio y luminoso que se abre a una terraza acristalada, perfecta para disfrutarla todo el año, tanto en verano como en los meses más frescos. La cocina integrada en el salón refuerza esa sensación de espacio abierto, ideal para quien quiere cocinar y seguir en la conversación.

Se vende amueblado, con cocina equipada, y cuenta con aire acondicionado y calefacción, detalle clave para vivir todo el año o rentabilizarlo con estancias largas.

En las zonas comunes, el edificio suma puntos con una piscina comunitaria y piscina infantil, además de plaza de aparcamiento privada en garaje, indispensable para vivir en Arenales del Sol.

Por último, cuenta con una terraza compartida en la azotea con magníficas vistas al mar y a la montaña: el tipo de rincón que convierte un apartamento de playa en un lugar donde apetece quedarse más de lo previsto.

El precio de este piso es de 199.000 euros.