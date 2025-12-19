¿Una casa sin vecinos en Alicante? A la venta un chalet en el Hogar Provincial a 10 minutos de la ciudad

Si estás pensando en comprar una casa en Alicante, debes saber que son muchas las ventajas que podrás encontrar en la ciudad. Alicante tiene de todo lo que necesitas para tu calidad de vida: es una localidad con todas las ventajas de una gran ciudad a nivel de servicios pero tiene playa, un atractivo del que muy pocos pueden disfrutar.

En Alicante hay muchos barrios que tienen viviendas a la venta: La Florida, Playa de San Juan, la Cañada del Fenollar, Altozano o la zona del Hogar Provincial.

Comprar una casa en Alicante

En el portal inmobiliario Tucasa.com está a la venta este chalet en la zona del Hogar Provincial de Alicante que está en lo alto de una colina, con una privacidad poco habitual, de esas en las que te sientas en la terraza y el paisaje hace el resto. Mar al fondo, atardecer de frente y silencio alrededor.

La vivienda tiene 300 metros cuadrados en una sola planta, pensada para vivir cómodo, sin subir y bajar escaleras, y con espacio de sobra para una familia grande o para quien teletrabaja y necesita varias estancias. La casa tiene cinco dormitorios y cinco baños, una distribución que aporta independencia, intimidad y practicidad incluso en el día a día.

Además, también cuenta con un sótano de unos 40 metros cuadrados, un comodín perfecto para montar una sala de reuniones, un cine en casa o el clásico “lugar de fiestas” para celebraciones sin invadir la zona de descanso. La vivienda fue completamente reformada en 2012 e incorpora placas solares para agua caliente y calor radiante en las paredes, para ganar bienestar con un consumo más racional.

En el exterior hay un jardín cuidado, terraza mirador y piscina, el trío que convierte cualquier fin de semana en vacaciones sin salir de casa.

Y, aun con ese aire de refugio, la ubicación es práctica, ya que está a 10 minutos del centro de Alicante y del hospital, a 5 minutos de la autovía y a 15 minutos de la playa.

El precio de este chalet es de 576.000 euros.